Навоз больше не нужен: чем заменить его на даче

Если вы до сих пор возитесь с тяжелыми ведрами навоза, есть повод задуматься — сейчас есть варианты попроще и поудобнее. Да, навоз работает, никто не спорит, но это запах, грязь и лишняя возня. А современные решения позволяют добиться того же результата без этих «радостей».

© ГлагоL

Один из самых понятных вариантов — компост. По сути, это те же органические отходы, только переработанные. Подойдут остатки растений, кожура, скорлупа — все это спокойно превращается в нормальное удобрение. При этом компост не воняет, не собирает вокруг себя мух и делается своими руками без особых затрат. Плюс его можно хранить компактно и использовать как есть — он улучшает почву и делает ее более плодородной, отмечает канал «Твоя дача».

Другой вариант — минеральные удобрения. Они продаются в готовом виде, и там уже все продумано за вас. Не нужно гадать, сколько сыпать — все расписано на упаковке. Работают быстро: иногда результат заметен буквально через короткое время после полива. И в отличие от навоза, они не перегревают почву и не пересушивают ее, что тоже важно.

Есть еще биоудобрения — сейчас они становятся все популярнее. В них содержатся микроорганизмы, которые помогают почве «оживать» и лучше усваивать питательные вещества. Часто такие средства делают на основе природных компонентов, и при этом они не имеют резкого запаха. Они безопасны, не перегружают почву и работают в долгую, поддерживая ее состояние.

И отдельная история — вермикулит и перлит. Это уже не совсем удобрения, а скорее добавки для почвы. Они не питают растения напрямую, зато делают землю более рыхлой, помогают удерживать влагу и дают корням нормально «дышать». В отличие от навоза, ничего не перегружают и подходят практически для любой почвы, писал ранее «ГлагоL».

Сейчас выбор куда шире, чем раньше. Можно спокойно обойтись без навоза и при этом не потерять в качестве урожая. А заодно избавить себя от лишней тяжести и всей этой грязной работы. Если честно, раз попробуешь более удобные варианты — возвращаться назад уже не хочется.