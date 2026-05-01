Не выбрасывайте тюбик: зачем разрезать зубную пасту

Если у вас остался почти пустой тюбик зубной пасты, не спешите отправлять его в мусор. Внутри еще полно средства, которое можно пустить в дело. Достаточно просто разрезать тюбик — и сразу видно, сколько там всего осталось. Особенно много пасты скапливается в верхней части, рядом с крышкой.

Для удобства тюбик лучше разрезать на полоски, а потом еще на более мелкие кусочки. Так пасту проще доставать и использовать в быту. И, если честно, после этого становится даже немного жалко, что раньше все это добро просто выкидывалось, отмечает автор канала «Советы для дома».

Например, остатки отлично подходят для чистки крышек от кастрюль и сковородок. Наносите немного пасты, проходите влажной губкой — и налет от воды, жир и потемнения уходят без лишних усилий. После этого достаточно сполоснуть водой, и поверхность выглядит заметно чище.

Также зубная паста помогает привести в порядок потемневшее серебро. Наносите немного средства, берете влажную щетку и аккуратно чистите. Ничего сложного, а эффект вполне заметный.

В ванной она тоже выручает. Стеклянные полочки, зеркала с разводами — все это можно быстро освежить. Достаточно распределить пасту губкой и пройтись по поверхности. Грязь уходит легче, чем кажется.

Со сантехникой та же история. Паста хорошо справляется с известковым налетом, при этом не царапает поверхность и оставляет приятный запах. Нанесли, прошлись мягкой губкой — и смеситель уже выглядит гораздо аккуратнее. Если потом протереть насухо микрофиброй, появится еще и блеск.

Если на подоконнике или в стыках окна накопилась грязь, которую обычной тряпкой не взять, паста снова выручает. Немного средства на щетку — и можно спокойно прочистить даже труднодоступные места вроде резинок и швов.

Кстати, светлая подошва обуви тоже легко очищается таким способом. Нанесли пасту, потерли щеткой, убрали остатки — и подошва снова выглядит почти как новая. Быстро и без лишних заморочек.

Еще один полезный трюк — чистка швов плитки. Пасту наносят прямо на затирку, добавляют немного воды и проходят щеткой. Если речь о налете в ванной, можно вместо воды взять уксус. Через некоторое время результат становится заметен.