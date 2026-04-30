Пять идеальных пород собак для семей с детьми

Многие уверены, что крупной собаке не место в городской квартире. Другие, наоборот, боятся маленьких пород, считая их нервными и опасными для детей. Где же истина? И существует ли универсальный питомец для семьи с ребенком?

© РИА Новости

Оказывается, размер здесь не главное. Чихуахуа, шпицы и некоторые терьеры кусают детей статистически чаще, чем лабрадоры или золотистые ретриверы. Маленькие собаки часто более тревожны, острее реагируют на резкие движения и громкие звуки, а именно этого от малышей и стоит ожидать. Крупный флегматичный пес может оказаться куда терпеливее и предсказуемее.

Примерьте свой режим и интересы к породе

Прежде чем завести четвероногого друга, честно оцените свой образ жизни. Если вы активны, каждые выходные выбираетесь на природу, вам подойдёт бодрый бигль или бордер-терьер. Если предпочитаете домашний уют и тишину — присмотритесь к мопсу или кавалер-кинг-чарльз-спаниелю. И помните, что гулять с собакой нужно каждый день, в любую погоду, даже когда совсем нет сил.

Какие породы лучше всего уживаются с детьми в квартире

1. Золотистый ретривер — настоящая нянька. Он дружелюбный, преданный, терпеливый и разумный даже в щенячьем возрасте. Не склонен к агрессии, сильно привязывается к семье. Учтите, что порода требует долгих прогулок (1-1,5 часа дважды в день) и обильно линяет.

Лабрадор-ретривер — «брат» предыдущей породы, веселый и общительный. Обожает играть, ладит с детьми, легко обучается. Нуждается в движении и компании. Помимо линьки, у него есть и другой минус. Не зная чувства сытости, ретривер частенько переедает, а потому склонен к ожирению. Но тут уже все зависит от хозяев и правильного режима питания. Ну и подвижности, которую псу обеспечит маленький непоседливый ребенок.

2. Бигль — энергичный исследователь. Не агрессивен, игрив, терпелив к детским шалостям. Но требует долгих выгулов и склонен к громкому лаю, особенно от скуки. Зато ваш малыш быстро приучится к «разговорам» и завываниям питомца и не будет шарахаться от каждого шороха.

3. Мопс — спокойный домосед. Ласковый, совершенно не агрессивный. С детьми ведет себя терпеливо, не огрызается. Ему вполне достаточно коротких прогулок, но из-за приплюснутой морды представители породы плохо переносят жару и могут храпеть.

4. Кавалер-кинг-чарльз спаниель — добрый и мягкий. Не пугается резких движений, одинаково охотно играет и лежит рядом. Плохо переносит одиночество, склонен к сердечным заболеваниям. Впрочем, при наличии малыша в доме веселая компания ему будет обеспечена круглосуточно.

5. Бостон-терьер — игривый, но не суетливый. Умеет и побегать, и успокоиться. Почти не линяет, не пахнет. Из-за плоской морды храпит и плохо переносит жару.

Каких собак лучше не заводить в семье с детьми

Агрессивные или слишком нервные породы, такие как питбультерьеры, ротвейлеры, доберманы (без специальной дрессировки). Также не подойдут и очень маленькие и хрупкие чихуахуа, йорки, шпицы. Они могут травмироваться при неосторожной игре или сами пугаться и кусаться.

Идеальной породы, которая подойдет именно вашей семье не существует. Каждая собака — индивидуальность. И как это часто бывает с детьми, ее характер и поведение будет зависеть от выбранной тактики воспитания. Но если выбирать из проверенных семейных пород, то лабрадор, ретривер, мопс, кавалер-спаниель и бигль — самые надежные варианты для квартиры с детьми. Главное — учитывать свои возможности по выгулу и уходу и не оставлять малыша с питомцем без присмотра.