Копеечный лайфхак для стирки: как избавить вещи от ворса и шерсти

Бывает такое: достаешь вещи после стирки — вроде чистые, пахнут нормально, а приглядишься… и снова эти ворсинки, нитки, шерсть. Особенно если дома есть животные — тогда это вообще вечная история. Приходится стоять и чистить все руками, что, мягко говоря, так себе удовольствие.

© ГлагоL

Но есть простой трюк, который реально помогает. В барабан стиральной машины кладут обычную губку для посуды. Перед этим у нее убирают жесткую часть, оставляя мягкую. Если белья много, можно закинуть пару штук — хуже не будет, отмечает автор канала «Хозяюшка».

Дальше все как обычно: выбирается режим, запускается стирка, и все. Пока машина крутит белье, губка собирает на себя всякую мелочь — ворс, нитки, пыль, шерсть. В итоге вещи выходят заметно чище, без этой липкой мелкой ерунды.

Есть, конечно, нюанс — после стирки губку лучше выбросить. Но стоит она копейки, так что это не тот случай, где стоит переживать. Зато результат сразу заметен: вещи выглядят аккуратнее, и не нужно потом возиться с чисткой вручную.

Если вы стираете вещи с наполнителем (пух, перо, холлофайбер), закиньте в барабан 3–4 теннисных мячика. Они «выбивают» волокна, и после сушки ткань становится мягкой и пушистой даже без кондиционера, писал ранее «ГлагоL».