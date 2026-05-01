Засоры больше не страшны: простые хитрости от опытного сантехника

С засорами сталкивался почти каждый — штука неприятная, да еще и всегда не вовремя. Причины, кстати, не всегда очевидны. Понятно, что в слив не стоит отправлять посторонние вещи, но чаще проблема в другом. Например, те же скрабы с крупными частицами, особенно кофейные — они вообще не растворяются и постепенно оседают в трубах. Добавьте к этому волосы, которые легко цепляются за неровности, и получается плотный ком, на который налипает вся остальная грязь.

Есть еще и бытовые мелочи. Ручная стирка, ворс с одежды, остатки пыли — все это тоже уходит в слив и со временем скапливается. А если регулярно использовать дешевые чистящие порошки с нерастворимыми частицами, то ситуация только усугубляется. На кухне отдельная история: жир, остатки еды, мелкие косточки и кожура быстро образуют плотный налет на стенках труб, отмечает канал «Бюджетный вариант».

Но хорошая новость в том, что с этим вполне можно справиться, и не обязательно сразу бежать за дорогой химией. Самый простой вариант — старый добрый вантуз. Да, выглядит он как привет из прошлого, но работает отлично. Главное — плотно прижать к сливу и сделать несколько резких движений, чтобы водяные толчки разбили засор. После этого лучше пролить трубу горячей водой, чтобы смыть остатки.

Если засор слабый, иногда хватает просто горячей воды. Пять минут под хорошим напором — и жир начинает растворяться, особенно на кухне. Но это срабатывает только на ранней стадии, когда вода еще хоть как-то уходит.

Есть и более «домашние» способы. Например, сода с уксусом — классика, которая реально помогает. Засыпаете соду в слив, заливаете уксус, ждете реакцию и даете смеси поработать минут десять. Потом промываете горячей водой — и труба снова дышит свободнее.

Неплохо справляется и солевой раствор. Горячая вода плюс соль — простая комбинация, которая помогает растворять жир и прочищать трубы. Работает быстро и без лишней возни.

Есть и совсем неожиданный вариант — таблетки вроде Алка-Зельцера. Кидаете несколько штук в слив, добавляете уксус, ждете пару минут и затем промываете горячей водой. Звучит странно, но на легких засорах реально выручает.

Иногда можно подключить и технику. Если у пылесоса есть режим выдува, его используют, чтобы протолкнуть засор дальше по трубе. Главное — плотно зафиксировать насадку, чтобы воздух шел именно в слив.

Но если честно, лучше не доводить до таких ситуаций. Простая профилактика реально спасает. Раз в месяц-полтора достаточно проливать трубы горячей водой или использовать те же соду с уксусом. Это несложно, но сильно снижает риск серьезных засоров, писал ранее «ГлагоL».