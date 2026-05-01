$74.888.64

Ветврач назвал главную ошибку при кормлении питомцев

Lenta.ru

Самой частой и опасной ошибкой владельцев питомцев является смешивания разных типов питания, заявил ветеринарный врач, эксперт «Хвост Ньюс» Антон Тихоненков. Об опасности такой привычки он рассказал «Ленте.ру».

© Лента.Ru

«Главная ошибка владельцев — "коктейль» в миске". Нельзя давать "натуралку" в один прием с кормом, а также смешивать корма разных производителей», — обратил внимание специалист.

Он объяснил, почему это вредно. Дело в том, что промышленные корма — это полнорационные продукты. Они разработаны так, чтобы содержать строго определенное количество нутриентов. Когда владельцы домашних животных добавляют в миску к сухому корму кусочек курицы или ложку каши, они нарушают этот хрупкий баланс.

«Это может привести к пищевой непереносимости, аллергии, гастриту, коликам и даже тяжелым аутоиммунным заболеваниям. Если хочется разнообразия, сочетать сухой и влажный корм можно, но только в рамках одной линейки одного производителя (например, утром «сушка», вечером — пауч)», — Антон Тихоненков, ветврач.

Чтобы питание приносило пользу, а не проблемы, эксперт посоветовал придерживаться простых правил. Во-первых, выбрать стратегию кормления: либо качественный промышленный корм (сухой влажный или их сочетание), либо полностью натуральный рацион, составленный ветеринарным диетологом.

Во-вторых, при кормлении сухим кормом у питомца должен быть круглосуточный и неограниченный доступ к чистой воде. В-третьих, нельзя давать никакие «вкусняшки» со стола, будь то колбаса, котлета или суп. Все это «яд» для питомца, и даже маленький кусочек раз в неделю может спровоцировать расстройство или привыкание, из-за которого животное начнет отказываться от полезной еды.

Ранее Тихоненков рассказывал о неутихающих спорах о том, что безопаснее — «натуралка» или промышленные корма, а также предупреждал о главных опасностях обоих типов питания.