Какие огурцы, помидоры, цветы, капуста и морковь растут быстрее всего

Для всех культур главный способ ускорить урожай один и он укладывается в два правила: выбирать ультраранние сорта и по возможности выращивать их через рассаду, — это дает выигрыш в две-три недели, — рассказала «Газете.Ru» агроном, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) Галина Абрамова.

«Среди огурцов самые скороспелые — партенокарпические гибриды, которые не зависят от опыления насекомыми и дают первые плоды уже через 35–38 дней после всходов. Их удобно выращивать и в теплице, и на открытой грядке. Для тех, кто торопится с урожаем, это оптимальный выбор. Томаты тоже бывают очень ранними. Есть сорта, у которых от всходов до первого сбора уходит меньше 80 дней. Низкорослые штамбовые варианты особенно удобны: не требуют пасынкования, хорошо переносят похолодание и подходят для любого региона страны», — заметила специалист.

По моркови самые ранние сорта дают пучковую продукцию уже через 50–70 дней — небольшие сладкие корнеплоды, которые едят прямо с ботвой. Они отличаются тонкой кожицей и очень нежным вкусом, долгому хранению не подлежат, зато хороши в свежем виде.