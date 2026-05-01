Как защитить рассаду от резкой смены погоды и что можно посадить в начале мая

Погода в столичном регионе в апреле запомнится москвичам своей непостоянностью: тепло сменялось холодом, солнечные дни — снегопадами и метелями. В начале мая синоптики прогнозируют потепление до плюс 20 градусов. Как резкая смена погоды повлияла на обстановку на огородах россиян и что нужно сделать на грядках, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.

Она объяснила, что сложившиеся погодные условия вполне можно назвать нормальными: уже в ближайшие дни придет тепло, и заморозков не ожидается. Но даже если температура воздуха опустится до минус 2 градусов, земля все равно будет оставаться сырой.

Идет испарение, поэтому ничего не замерзнет. К тому же на грядках пока еще нечему замерзать: еще не пришло время посадки и цветения, — отметила эксперт.

Начиная с первомайских праздников в теплице, по ее словам, можно высаживать рассады:

огурцов;

помидоров;

арбузов;

перцев;

баклажанов и тому подобных.

В первой декаде мая собеседница «ВМ» также посоветовала высадить:

морковь;

петрушку;

редис;

салат;

укроп;

свеклу,

а также однолетние цветы: лаватеру, календулу, бархатцы.

Все посадки нужно укрыть нетканым белым материалом. Грядки или лунки под посадку рассады нужно пролить водой температуры 45–50 градусов. Рядом с грядкой или теплицей нужно держать укрывной материал, чтобы в случае заморозков поставить две–три дуги и накрыть грядки, — порекомендовала Ганичкина.

Если заранее станет известно о заморозках, до них нужно пролить грядки в теплицах теплой водой (около 35–40 градусов), подчеркнула агроном. Заморозки не будут воздействовать на растения, которые находятся в сырой почве.

Скорее всего, в этом сезоне будет много дождей, потому что очень много влаги сохранилось в почве. Было много снега, земля не промерзла, поэтому начнется испарение, а с ним облачность и дожди, — добавила Ганичкина.

