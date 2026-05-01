В чем главная ошибка при обучении команде «Рядом»

Собака летит вперед, хозяин мертвой хваткой вцепился в поводок, а команда «Рядом» звучит все чаще, но без всякого толку. В какой-то момент прогулка превращается в настоящую борьбу, хотя дело тут почти никогда не в собачьем упрямстве.

По опыту Лиза Витковская рассказывает, что «Рядом» — одна из самых сложных команд, ведь она требует от питомца не просто послушания, а постоянного внимания к человеку. И чаще всего мы сами «ломаем» ее еще на старте.

Типичная ошибка — это вечно натянутый поводок. Когда он в напряжении постоянно, собака привыкает к давлению и начинает тянуть еще сильнее, считая это нормой. К этому добавляется бесконечное повторение самой команды, из-за чего слово «Рядом» превращается в фоновый шум, который можно спокойно игнорировать. При этом мы часто ругаем пса за натяжение, но забываем хвалить за спокойный шаг, лишая его мотивации вести себя правильно.

В практике был случай с боксером, который буквально «тащил» хозяйку за собой. Поводок был натянут как струна, команда повторялась без результата, а собака только усиливала давление. Это была классическая схема взаимного сопротивления, из которой не было выхода.

Переучивать начали с простого: как только поводок натягивался, мы полностью останавливались. Движение продолжалось только тогда, когда собака сама ослабляла натяжение. Так мы убрали привычку «жать на газ» любой ценой. Затем в ход пошел «вкусный магнит» — лакомство держали прямо у ноги, чтобы правильное положение ассоциировалось у пса с выгодой. Сами прогулки сделали разнообразнее, постоянно меняя темп и направление, чтобы внимание собаки было приковано к человеку.

Со временем поведение изменилось. Вместо того чтобы тянуть, боксер начал сам следить за хозяйкой и держаться ближе к ноге — просто потому, что это стало удобнее и понятнее, чем вечная борьба. В итоге стало очевидно, что натянутый поводок только мешает учебе. Гораздо эффективнее работает свободная стропа и понятная система поощрений. Тогда «Рядом» перестает быть принуждением и становится для собаки осознанным выбором.

Если ваша собака ввязалась в драку, точно не стоит вмешиваться руками и пытаться разнимать животных в одиночку, так как это почти всегда приводит к укусам. Безопаснее действовать вдвоем, поднимая собак за задние лапы и разводя их в разные стороны. Помните, что даже в экстренной ситуации вы должны сохранять внимательный контакт и спокойствие, как советовал «ГлагоL».