Дорожки в огороде без грязи: как щепа спасает от глины

Знаете, что в огороде бесит больше всего? Даже не сорняки, а то, во что превращаются проходы между грядками после первого же дождя. Эта вечная скользкая жижа, глина слоями на сапогах и лужи, которые не просыхают днями. В какой-то момент автор канала «Сад на глине» решил попробовать вариант «как в лесу» — засыпать все древесной щепой. Это оказалось едва ли не лучшим решением для участка, причем почти бесплатным.

Сначала это был просто эксперимент. Нужно было срочно «спасать» зону с тяжелой глинистой почвой, чтобы по ней можно было хоть как-то ходить. В итоге щепа так прижилась, что теперь ничего другого и не хочется.

Выглядит максимально естественно, особенно в саду. По таким дорожкам приятно ходить, земля под ногами мягкая, а участок сразу кажется чистым и прибранным. Все удовольствие — после дождя: если есть хотя бы минимальный уклон, вода не стоит, и ты идешь по сухому в обычных кроссовках. Зимой покрытие никуда не девается, а весной не раскисает в кашу. Но есть и нюансы:

Главная «боль» — щепа постепенно перегнивает. Раз в сезон-два приходится немного подсыпать материал сверху.

Второй момент — сорняки. Если насыпать тонким слоем прямо на землю, они пролезут. Автор вырывает самые мощные сорняки, застилает землю обычным картоном, а уже сверху кладет слой щепы потолще.

Стоит ли так делать везде? Для главной дорожки от калитки к дому мужчина бы это не советовал. Всё-таки это не плитка: в межсезонье идеальной чистоты не будет, да и на каблуках по ней не побегаешь. Но для огорода и сада — решение рабочее.

Алгоритм постройки простой: разметил границы, снял буквально пару сантиметров грунта. Обязательно поставил бордюр, так как без него щепа быстро «разъедется» по сторонам, кинул картон и засыпал все деревом. Не делайте бордюры слишком высокими и узкими, чтобы не задевать их косилкой и другими инструментами.

Щепу часто можно добыть вообще даром. Посмотрите объявления: ее отдают после расчистки участков, обрезки деревьев в парках или лесных работ. В таком случае тратиться приходится только на мешки и бордюрную ленту.

Сегодня для садовых дорожек все чаще используют не бетон, а многослойную конструкцию с геотекстилем и щебнем, сверху которой укладывают плитку или камень.