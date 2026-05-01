Красиво, удобно, незаметно: как организовать хранение в гостиной

В гостиной мы проводим довольно много времени, поэтому важно, чтобы это пространство было уютным и гармоничным. Как организовать систему хранения, которая сделает интерьер не только красивым, но и по-настоящему удобным для жизни, «Вечерней Москве» рассказала креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

По ее словам, громоздкие шкафы и заставленные стенки давно не актуальны. Современная гостиная — это эстетика и функциональность, когда вещи словно «растворяются» в интерьере и не бросаются в глаза, но всегда под рукой.

Первый секрет — это многофункциональность.

Например, низкая тумба под телевизором позволит легко спрятать такие мелочи, как провода, документы и даже некоторые вещи. Журнальный столик может открываться, превращаясь в скрытое хранилище для пледов или книг. А диван с внутренними ящиками становится настоящим спасением для небольшой квартиры с ограниченным количеством мест для хранения, — рассказала Макарова.

Второй важный момент — визуальная чистота.

Открытые полки выглядят стильно и красиво, но только когда на них порядок и нет пыли. Несколько книг, аккуратно расставленные элементы декора, корзинки из натуральных материалов, фотографии в рамках — и хранение становится частью декора, — отметила эксперт.

Идеально подойдет модульная система хранения.

Не стоит злоупотреблять открытыми системами хранения: на полках и стеллажах собирается пыль, да и не все предметы стоит выставлять на всеобщее обозрение, подчеркнула собеседница «ВМ»:

Все лишнее лучше спрятать за фасадами. Для гостиной отлично подойдет модульная система хранения. Она не занимает много места и подстраивается под ваши запросы. Сегодня это компактная конструкция из нескольких секций, а завтра — полноценная система под потолок с дополнительными модулями. К тому же фасады можно подобрать практически для любого интерьера. А при правильном выборе цветов и пропорций такие конструкции становятся почти незаметными и словно продолжают стены или растворяются в них, сохраняя при этом свою функциональность.

Важен и цвет.

Светлые оттенки делают интерьер воздушным, а глубокие, насыщенные — добавляют уюта и камерности. Достаточно подобрать фасады под цвет стены, чтобы даже большой шкаф перестал «давить» и стал практически незаметным, заверила эксперт.

Отдельного внимания заслуживают текстуры.

К примеру, дерево добавляет тепла, стекло — легкости, а тканевые или плетеные корзины создают ощущение домашнего уюта. Сочетая разные материалы, можно добиться эффекта «живого» интерьера, где хранение не выглядит утилитарным, а становится частью общей атмосферы, — уверена Макарова.

Не стоит забывать про зонирование.

Гостиная часто выполняет сразу несколько функций: это и место отдыха, и рабочая зона, и место для хранения. Легкие стеллажи или комоды могут разделить пространство, не перегружая его. При этом каждая зона получает свою систему хранения, — подчеркнула эксперт.

Хранение должно быть интуитивным. Если вещь легко достать и так же легко вернуть на место, порядок можно поддерживать без усилий, добавила собеседница «ВМ».

Мысль о ремонте часто пугает масштабами, грязью и предполагаемыми расходами. Однако освежить квартиру, скрыть мелкие недостатки и кардинально изменить атмосферу можно без найма бригады и займа в банке. Как сделать бюджетный косметический ремонт — в материале «Вечерней Москвы».