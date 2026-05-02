Почему чугунная сковорода пережила все тренды кухни

Чугунная сковородка — это такая вещь, которую либо обожают, либо обходят стороной из-за тяжести. Пока на кухнях сменяли друг друга модные тефлоновые покрытия, нежная керамика и легкий алюминий, чугун никуда не делся. Он просто переждал все эти тренды, уверяет автор канала GadgetPage.

В чем его секрет? В честности. Тут ломаться просто нечему: это кусок металла без всяких хрупких напылений, которые облезают через год. При нормальном уходе такая сковорода живет десятилетиями и спокойно переходит от бабушки к внукам. Даже если вы нашли ее на даче в ужасном состоянии и в ржавчине — ее почти всегда можно отчистить и вернуть в строй. С современными аналогами такой фокус не пройдет: поцарапал дно — на выброс.

Многие боятся, что к чугуну все прилипает, но тут работает магия «закалки». Когда вы готовите с маслом, оно под воздействием жара превращается в тонкую прочную пленку. Это естественный антипригарный слой. В отличие от заводского тефлона, этот слой не вечный, но его можно обновлять до бесконечности. Чем чаще готовишь — тем лучше сковорода жарит.

Еще одна фишка — это мощный жар. Чугун долго раскаляется, зато потом держит тепло как термос и отдает его очень равномерно. Именно поэтому картошка на нем получается с той самой корочкой, а мясо — поджаристым снаружи, а не вареным. Конечно, современная посуда удобнее: она легкая, быстро греется и ее проще мыть. Но это всегда компромисс. Тефлон боится перегрева и быстро портится, нержавейка капризна в руках новичка, а алюминий моментально остывает. Чугун же остается в своей нише — тяжелой, простой и неубиваемой.

В итоге все сводится к тому, что это очень понятная технология. Только металл, масло и огонь. И пока нам важны надежность и по-настоящему высокая температура, замену чугуну вряд ли найдут, писал «ГлагоL».

А если вы решили перемыть все сковороды на кухне, обязательно попробуйте советы, которые мы предлагали. Среди них прокаливание солью и нагревание чистящего средства для удаления следов жира.