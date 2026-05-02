Пять секретов, которые помогут вырастить королевскую редиску

Первый овощ у нас — редиска. Но растят ее немногие: капризная штучка! То уйдет в стрелку, то окажется горькой, то сухой, то мелкой, а иной раз — с пустотами. Да просто есть у нее свои секреты! Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».

Как вырастить идеальный редис, расскажет Мария Цепкова — фанатичная огородница и профессиональный ландшафтный дизайнер.

«Ну конечно, весной редиски хочется как никогда! После долгой нудной нашей весны — особенно. И вот пришло время ее сажать. Сразу хочу сказать: если вам трудно сеять ее семена, не хватает терпения — запаситесь упаковками из-под яиц, но не пластиковыми, а из разлагающегося картона типа папье-маше. Но к этому мы еще вернемся».

Итак, чтобы получить редиску на зависть, надо выполнить пять условий, совсем не сложных.

Первое

Надо правильно выбрать сорт. Итак, что вам нужно? Суперранние сорта (урожай за 16-18 дней) или готовы подождать дней 20-25? Если вы во власти нетерпения, ваш выбор — редис 18 дней (или даже 16 дней) или Экспресс 16 F1. Готовы подождать чуть дольше — отлично, обратите внимание на классику — Жару или Джоли, Родос, Французский завтрак.

Мечтаете потрясти всех размером редиски? Его обеспечивают сорт или крупноплодные гибриды. Отличный выбор — Багги, Кармен, Валери F1, Марс F1, Черриэт F1. Если условия будут благоприятными, редиска этих сортов может достичь веса и в 50 граммов.

Плюс ко всему внимательно читайте то, что написано на пакетике семян. Ищите, где указано, что сорт устойчив к стрелкованию. Это, например, редис Аврора, Жара, Злата, Селеста.

Второе

Конечно, это сроки посадки. Сейчас мы с вами прыгаем в последний вагон и явно первыми с редиской не окажемся. Редис, как вы знаете, это растение короткого дня. Пока световой день не превышает 10-12 часов, растение направляет все силы на наращивание корнеплода. Стоит дню начать удлиняться (превысить 13-14 часов), рост корнеплода замедляется, и все свои силы растение бросает на выгонку стрелок, что означает одеревенение и сухость редиски.

Спросите, когда сажать? Вчера! Несмотря на то что у нас прохладно, почва достаточно прогрета, а про теплицы и говорить нечего: там посеять редиску можно было и раньше. Крайние сроки посадки: конец апреля — начало мая.

Более высокие температуры провоцируют стрелкование, а чрезмерно низкие — замедляют рост.

Третье

Это вопрос о том, куда и как сажать. Редиска — нежная и почву предпочитает такую же — легкую, плодородную, со слабокислой (6-7 pH) или нейтральной реакцией. Лучшее для нее — суглинок. Глину на участке можно оживить, добавляя в нее перегной, песок, компост.

Учтите, редиска терпеть не может сидеть бок о бок с сородичами. Разрежьте коробки от яиц вдоль, на ленты, чтобы в рядке было по одной ячейке, засыпьте их землей почти доверху, положите в центр семечко (или два — по краям), присыпьте землей и, установив в прорытую на грядке траншею, присыпьте землей.

Четвертое

Очень непростой момент — подкормки. Если вы чувствуете, что посадке это необходимо, лучше всего взять компост или перегной, внести золу (около 200 граммов на 1 квадратный метр). Она раскисляет почву и снабжает растение калием и микроэлементами. Не допускайте попадания в почву азота: редиска уйдет в зелень.

Важен и режим полива. Если почва пересыхает, кожица редиса грубеет, теряет эластичность. Трещины возникают, когда после засухи следует обильный полив, внутренние ткани начинают быстро расти, а твердая кожица за ними не успевает — вот и лопается. Увлажнение должно быть регулярным. Если вас на даче на неделе нет, подумайте о капельном поливе.

Пятое

Да, вы правильно догадались, — это борьба с вредителями. Главный враг редиса — крестоцветная блошка. На стадии всходов она может уничтожить хоть все посадки, и даже если просто повредит листья, корнеплоды вырастут жесткими. На стадии всходов редис можно защитить агроволокном, не любит блошка и влагу. Еще более грозный враг — слизни и улитки. Ваши помощники — специальные гранулы от этих вредителей, мульчирование растений колкими материалами вроде битой скорлупы, хвои, установление ловушек.

