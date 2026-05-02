Какие растения можно сохранить до весны и не покупать заново

Садовый сезон постепенно заканчивается, и многим жалко прощаться с цветами, которые радовали все лето. Но часть растений, даже если они считаются однолетними, вполне можно сохранить до следующего года и тем самым сэкономить и получить уже взрослые кусты к началу нового сезона, о чем рассказывает автор канала «Антон — цветочник».

Остеоспермум как раз из таких. Это растение не переносит зиму в открытом грунте, поэтому его обычно высаживают позже остальных, чтобы избежать заморозков. Но его можно сохранить дома: куст пересаживают в свежую землю и заносят на подоконник. Небольшое растение спокойно зимует в квартире, а весной его снова можно высадить в сад уже более развитым и крепким.

С хризантемами ситуация проще. Есть сорта, которые выдерживают зиму, но если растение особенно понравилось и есть сомнения в его зимостойкости, куст можно выкопать, пересадить в горшок и убрать в прохладное темное место, например, в подвал. Если такой возможности нет, остается вариант с черенкованием и выращиванием дома.

Петунии сохранить сложнее. Главная проблема — нехватка света зимой. Без хорошего освещения растение вытягивается и теряет форму. Если заниматься черенкованием, им нужно обеспечить досветку или регулярно обновлять черенки. Но даже при этом риск потерь остается высоким, особенно в холодный сезон.

Колеусы тоже плохо переносят холод. Уже первые заморозки для них критичны. Их можно сохранить только через черенки, но уход за ними зимой требует сил и условий, похожих на условия для петуний, поэтому не всегда оправдан.

Крупнолистная гортензия не зимует в открытом грунте полностью, поэтому ее либо укрывают, либо заносят в прохладное помещение. Молодые кусты часто так и переносят зиму в горшках, а потом возвращают в сад.

В итоге сохранить многие «однолетники» реально, но почти всегда это требует места, света и регулярного ухода. Зато весной можно получить уже готовые растения и сэкономить на покупке новых.

Если хотите приложить меньше усилий, то выбирайте сразу многолетние растения. Это могут быть аквилегия, астильба, барвинок. Также можете попробовать превратить в многолетник и герань, которая многим так полюбилась.