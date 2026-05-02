Популярная австралийская блогерша из Мельбурна Шантель Мила, специализирующаяся на советах по уборке, организации пространства и стилизации дома раскрыла простой способ избавиться от масляного пятна на одежде. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах она показала, как сыпет на указанное загрязнение на серой кофте соду и накрывает ее пергаментной бумагой. Затем эксперт прогладила данное место горячим утюгом, убрала соду и показала чистую ткань.

«Попрощайтесь с жирными пятнами на вашей любимой одежде. Я увидела этот лайфхак и сразу побежала пробовать!» — отметила автор ролика.

При этом она добавила, что указанный метод подходит для свежих пятен. В свою очередь, для удаления застарелых загрязнений она посоветовала использовать состав из средства для мытья посуды и соды.

В апреле специалист по уборке и уходу за домом и автор книг на данную тему, блогерша Линси Кромби из Великобритании раскрыла простой способ избавиться от пятен косметики на одежде.