Что нужно для пикника мечты

Майские праздники — это как первое свидание с летом. Душа просится на природу, даже если погода еще сомневается. Хочется выехать за город, раскинуть плед и сплести венок из ромашек. Но погода в средней полосе капризна, солнце легко сменяется дождем, а сезон клещей уже в разгаре. Так что спонтанный порыв — это прекрасно, главное, чтобы в багажнике или рюкзаке было все необходимое.

Автоледи: ваш багажник — ваша крепость

Пикник на машине — почти как мини-путешествие. Не забудь: складной столик, несколько стульев, мангал с шампурами или гриль-рамку, термобокс для еды и напитков. Плед и непромокаемый коврик — земля в мае еще прохладная. Посуда (лучше многоразовая), салфетки, влажные и сухие, мусорные пакеты — чтобы оставить место чище, чем было. Вода — не только пить, но и помыть руки. Дождевики — в случае внезапного майского дождя. Репелленты от насекомых (комары уже проснулись раньше нас). Крем с SPF — чтобы не обгореть на солнце.

И, конечно, еда: легкие закуски, фрукты, что-то сытное вроде сэндвичей или готового мяса для гриля. Для автолюбителей самое удобное — автомобильный холодильник с зарядкой от прикуривателя.

Хорошо бы заправить термос горячим чаем или кофе. Также можно взять специальную походную газовую плитку, чтобы сварить настоящий кофе в турке на природе.

Игры: мяч, фризби, настольные — если компания захочет активности.

Если планируете кальян или мангал — не забудьте угли, розжиг и спички. И проверьте, разрешено ли это в выбранной зоне.

Не последнее дело — иметь в багажнике канистру с бензином. Мало ли куда занесет кочевая судьба.

Совет: не забирайтесь в глухую чащу — сегодня во многих парках и природных зонах есть оборудованные пикниковые площадки с мангалами, столами и лавками. Там безопаснее и комфортнее.

Без машины? Не проблема!

Городским феям тоже хочется природы. Ваш выбор — рюкзак или вместительная шоппер-сумка. Легкий флисовый плед, влажные салфетки, антисептик, перекус (сэндвичи, фрукты, орехи), термос с чаем, защитный крем с SPF. Выбирайте легкие вещи: каждый грамм на счету, если нести все на себе. Лайфхак: легкий дождевик занимает минимум места, а спасает максимум планов.

Нужно иметь при себе заряженный пауэрбанк и фонарик — если заберетесь в место без розеток.

Романтика природе не мешает, а вот насекомые — еще как. Репеллент обязателен, особенно если вы едете за город. Закрытая обувь и длинные рукава — не самый эффектный, но самый разумный выбор для лесных зон. Клещи в мае уже активны. Лучше надевать светлую одежду, на светлом проще заметить клеща. После пикника обязательно осмотрите кожу и встряхните плед.

Пикник — это не только еда. Возьмите колонку (но без фанатизма — вы не на фестивале), настольные игры, книгу или бадминтон.

Маленькие детали создают атмосферу: свечи в банках, красивая скатерть, пластиковые бокалы для вина вместо стаканов — и вот уже пикник превращается в Pinterest-реальность.

Парк — отличная альтернатива

Не обязательно забираться в глушь! Во многих парках сейчас есть оборудованные зоны: столы, скамейки, мангальные площадки. Это комфортно, безопасно для природы и не требует транспортировки тяжелого инвентаря. Вам останется только принести еду и хорошее настроение. Идеально для первого выезда в сезоне!