Когда расширять улей весной: ошибка, которая может ослабить пчел

Весной, после облета и первого осмотра пчел, наступает один из самых важных этапов — расширение гнезда. Здесь спешка может навредить не меньше, чем затяжка: раннее расширение ослабляет семью, а позднее тормозит развитие перед медосбором, уверяет автор канала «Свое пчеловодство».

© ГлагоL

Точного календарного срока нет. Ориентируются на погоду и состояние пчел. Обычно момент наступает при стабильном тепле около 12-15 °C, когда семья занимает 6-7 рамок и активно развивает расплод. Если пчелы доходят до крайних рамок и собираются у утеплителей, пространство уже нужно увеличивать. Но слабые семьи лучше не трогать до их усиления.

Главная опасность раннего расширения — переохлаждение гнезда. При нехватке утепления температура падает примерно до 30 °C вместо необходимых 35 °C, и для расплода это становится критичным. Такие условия способствуют развитию болезней и ослаблению пчел.

Расширяют гнездо постепенно. Сначала добавляют 1-2 рамки суши за расплодом, ближе к медовым рамкам. Новые рамки вводят по мере освоения, обычно через несколько дней. Вощину используют позже, когда появляется стабильный взяток, иначе пчелы ее не строят. Рамки иногда слегка увлажняют или обрызгивают сиропом, чтобы стимулировать работу семьи.

Весенняя подкормка дается осторожно: густой сироп небольшими порциями стимулирует матку, но избыток корма может ослабить пчел. Также важен белковый корм — без него развитие расплода заметно хуже.

При наличии клеща проводят несколько обработок с интервалами, заканчивая их до начала медосбора. Это позволяет снизить заражение и не повлиять на товарный мед.

Важно не увеличивать улей резко, не ставить одну вощину без суши, следить за вентиляцией и чистотой. Поведение пчел — главный ориентир: если они «висят бородой» у летка, значит семье тесно.

Весеннее расширение — это не формальность, а точная настройка развития пчелосемьи. Постепенность и наблюдение помогают избежать роения и заложить основу будущего медосбора, тогда как ошибки на этом этапе могут стоить целой семьи.