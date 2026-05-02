Медведи на ветвях сидят: как необычно украсить дачный участок

Найти два одинаковых участка не получилось бы и у Пинкертона: сколько людей, столько и «лиц» у их садов и огородов. О модных тенденциях в украшении сада «Вечерней Москве» рассказывает Мария Цепкова, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры».

Сейчас в моде сады-тайны, с густыми посадками, имитирующими естественное произрастание растений, так называемые природные сады, когда кажется, что над их образом никто специально не бился, а все выросло «само собой». Ухоженный газон в окружении цветущих кустарников и плодовых деревьев, обрамленные цветами грядки, садовые лианы, украшающие стены дома и строений, декоративные растения с эффектными листьями — все это в тренде, и все это отлично сочетается с теми дизайнерскими придумками, что предлагает садоводам рынок.

Чего только не встретишь сейчас — и садовая мебель, и скульптуры под старину, и имитация доисторических колонн, а рядом — современные фигурки для сада, изображения сказочных персонажей, причудливые фонарики…. Но надо держать себя в руках, товарищи! Все все равно не купить! Поэтому нужно решить для себя, сад в каком стиле вы будете делать, и идти по выбранному пути. В семье много детей? Отлично, пусть сад населяют гномы, феи, прочие сказочные существа. Дети выросли, и хочется эстетики? Пусть будет больше камней и более классических скульптур. Хотите похулиганить? Легко: вот вам и монстры, вылезающие из земли, и псевдолюки, из-под которых глядит на мир «Оно». Не любите садовые фигурки — рассмотрите варианты фонариков, гирлянд и подсветок.

Один из трендов года — украшение деревьев, о котором мы сегодня довольно подробно расскажем. И да будет сад наполнен фантазиями!

Релакс

Психологи заметили: в саду с разными придумками отдыхается лучше. Чего мы вам и желаем!

«Назаборники»

Даже старый забор будет выглядеть по-другому, если его украсит группа мирно беседующих птичек или забавный кот, крадущийся на охоту.

Чучела и пугалки

Странное и специфическое увлечение, подходящее далеко не каждому. От вида чучела в виде фигуры в зловещей маске из фильма «Крик» кровь стынет! А имитация вылезающего из земли зомби заставит любого неподготовленного гостя взвизгнуть. Страшно, аж жуть! Ну а в качестве реального отпугивателя птиц предлагают опробовать в саду подвесную фигуру летящей совы или орла. Впечатляет, надо признать. Самим бы не испугаться.

Кованые кружева

Эти украшения для сада стоят дороже других, но и служат годами. Тонкий кованый одуванчик, по которому бежит детвора или ползут муравьишки, — это просто произведение искусства. Очень эффектно и стильно.

Декоративные фонари

Если раньше в почете были простенькие одноцветные фонарики на солнечных батареях, то теперь в тренде фонарики разноцветные и необычных форм — от фонтанов до фигурок зверей и птиц.

Поилка для птиц

Чаши, которые будет наполнять водой дождь, можно поставить в саду как украшение — их сегодня делают, стилизуя под старину. Помимо того что пернатые обитатели вашего сада с удовольствием из такой поилки попьют.

Декор для стен

В моду вошли металлические украшения для заборов, глухих стен домов и так далее. Например, яркие божьи коровки или цветы станут притягательным «пятном» в саду.

Костровые чаши и не только

Посидеть у открытого огня здорово. В моде костровые чаши — это очень уютно, но дороговато. Если хотите более дешевый вариант, устройте безопасное костровище из кирпичей, слегка вкопав их в землю. От рытья глубоких костровищ лучше отказаться: зальет дождями и нет поддува снизу — гореть будет не очень. В целом от «кирпичной чаши» эффект будет такой же, как от кованой, но еще и золу соберете, она на даче нужна. Из чаш она обычно разлетается.

Колокольчики

Тонкий, мелодичный перезвон, наполняющий сад нежностью, будет его «фишкой». А всего-то предлагается развесить в нем симпатичные гирлянды из бусин, цветов и колокольчиков.

Световые акценты

Их создают в саду с помощью светящихся шаров разного размера. Очень красиво! Крупные шары таинственно подсвечивают кустарники, шары поменьше можно определить в цветник. При желании можно использовать и разноцветные шары, но белые — самые стильные.

СОЛОМЕННЫЕ ЧУДЕСА

Плотные прямоугольные тюки золотистой пшеничной соломы можно использовать как сиденья в саду — они прослужат весь сезон и только в самом его конце начнут темнеть. На следующий год солому можно использовать как мульчу, а еще появилась такая придумка: в соломенных тюках делают отверстия размером с ведро, насыпают туда землю и сажают рассаду перцев и томатов. Солома потихоньку разлагается и выделяет тепло, а кроме того — сенную палочку, которая защищает томаты от фитофторы. Результат — шикарный.

ТЫСЯЧА И ОДИН ВАРИАНТ ИЗ ЖИЗНИ... ПОДДОНОВ

Эта тема — обустройство патио, качелей, диванов и кресел, столов и даже оригинальных буфетов из поддонов — «рулит» в интернете уже много лет. Вы без труда найдете огромное количество вариантов использования поддонов для участка, остановимся на простом: застеленный пледом и украшенный подушками настил — самое недорогое и при этом очень уютное место отдыха в саду! Поддоны (палеты) перед использованием отшлифуйте и обработайте защитными средствами. Цена — от 350 рублей за штуку.

ТРЕНД — «ЖИВЫЕ» ДЕРЕВЬЯ

Люди издавна украшали деревья, и не только на Новый год. В современном увлечении подобным украшательством нет ничего языческого: это лишь дань моде. Причем увлечение — очаровательное.

Окошко гнома

Легкая конструкция, которая прикрепляется к стволу и выглядит со стороны как окно, из которого выглядывает забавный сказочный гном.

Домик эльфов

Имитация жилища неких сказочных существ, которое вечером подсвечивается светоиодами, создавая замечательную картинку, днем становится притягательной площадкой для игр детей.

Улица сказочного города

Лентообразная конструкция обвивает ствол дерева как пояс, представляя собой графическое изображение улицы сказочного городка — абрисы домов, деревьев, машин. Оживляет общий вид.

Лицо друида

Брови, нос, глаза, губы и уши этого жителя леса наклеиваются на кору и просто поразительно меняют картинку: только что было просто дерево, а теперь — живое существо!

Жанровые сценки

Один гном сидит на ветке, а другой — карабкается на нее по веревочной лестнице. Обычно подобные игрушки восхищают детей. Кажется, гномы и правда живые. Да и кто их знает?..