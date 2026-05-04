Топ кошачьих трофеев: что чаще всего питомцы «дарят» своим хозяевам

Опрос среди россиян показал, что чаще всего кошки несут своим владельцам игрушки и резинки для волос.

Самыми популярными "подарками" от кошек для хозяев оказались их собственные игрушки. Как объясняют зоопсихологи, кошки делятся игрушками с людьми, потому что воспринимают их как не самых умелых охотников. Принося игрушку, питомец таким образом проявляет заботу и симпатию, а заодно может просто звать хозяина поиграть. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опрос среди владельцев кошек в России.

На втором месте в списке "презентов" – мыши и крысы, иногда даже живые, отметили исследователи. Такое поведение может быть попыткой научить человека охоте и заодно накормить его. В природе кошка-мать сначала приносит котятам мертвую добычу, а затем полуживую, чтобы те постепенно развивали охотничьи навыки.

Третью строчку заняли резинки для волос. Кошек моментально привлекает все маленькое, вытянутое и шуршащее. А если резинка еще и падает со стола, она и вовсе начинает напоминать убегающее мелкое животное. Поэтому питомец вполне может вручить ее хозяину как добычу.

Дальше по популярности идут живые или мертвые птицы, а замыкают пятерку когти, с которыми кошка явно предлагает поиграть вместе.

Среди других распространенных "подарков" – бабочки, тараканы и прочие насекомые. Реже кошки делятся своей едой или лакомствами, а иногда приносят носки, которые хозяева уже давно перестали искать. В список самых необычных даров попали кроты, яблочные огрызки, фантики, клочки пыли из-под шкафа и скотч, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".