Полотенца снова белые без стирки: простой способ в микроволновке

На кухне чистота — это не только про порядок, но и про настроение. Когда все блестит, плита без следов, микроволновка чистая, а полотенца свежие и без пятен, и как-то дышится легче. Но с полотенцами, как назло, беда: они пачкаются моментально. То жир, то чай, то соус, и вот уже красивое белое полотенце выглядит так, будто ему лет десять.

В машинке, как ни крути, все это не всегда отстирывается. Постирала — а пятна как будто на месте, только чуть посветлели. И вроде стараешься, а результат так себе, и настроение тоже. Есть один простой способ, нужно всего ничего: хозяйственное мыло, лимонная кислота, обычный пакет и микроволновка, отмечает канал «Хозяюшка».

Полотенце сначала смочите водой и хорошо натрите хозяйственным мылом, прямо до густой пены. Тут лучше не экономить — чем больше пены, тем легче потом уйдут пятна.

Потом слегка отожмите, сложите полотенце и уберите в пакет. Пакет не завязывайте, чтобы пар мог выходить. Отдельно разведите лимонную кислоту в воде и пролейте этим раствором полотенце прямо в пакете, чтобы оно хорошо пропиталось.

Дальше самый интересный момент — микроволновка. Поставьте примерно на 2 минуты на среднюю мощность. Полотенце становится очень горячим, почти обжигающим, и это нормально. После этого достаньте аккуратно и оставьте остывать примерно на час. За это время мыло, кислота и тепло делают свое дело: грязь буквально «отходит» от ткани. Потом остается только хорошо прополоскать под водой, выжать и высушить. И да, полотенце реально становится заметно чище, почти как новое.