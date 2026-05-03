Кинолог рассказал о первой помощи собаке после укуса пчелы

Укусы пчел, ос и шершней могут вызвать у питомца сильную аллергическую реакцию, важно оперативно оказать первую помощь и при необходимости обратиться к ветеринару. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Укусы насекомых – распространенная проблема, особенно в теплое время года. Основная угроза заключается в месте укуса (зона шеи и морды куда опаснее), а также в индивидуальной аллергической реакции и количестве укусов. Реакция может быть либо местной, либо аллергической. Первая – вариант нормы. Вторая опасна для жизни. При местной реакции наблюдается покраснение, отек, боль в месте укуса. При аллергической – отек очень сильный, с возможным затруднением дыхания», – рассказал Голубев.

По его словам, после укуса прежде всего важно удалить жало пчелы: лучше не вытаскивать его, а соскоблить, чтобы уменьшить риск распространения яда.

«Сразу приложите холод, чтобы снизить отек, а заодно и уменьшить боль. Также для профилактики понадобятся антигистаминные препараты: индивидуальную дозировку лучше заранее уточнять у ветеринарного врача, но, ориентировочно, речь обычно о 0,5–1 мг/кг супрастина», – пояснил эксперт.

Он отметил, что, если укус произошел в районе морды питомца, тем более во рту, лучше перестраховаться и сразу же обращаться в ветеринарную клинику.