Пшеничная крупа в огороде: простой способ улучшить почву

Сегодня речь пойдет о необычном дачном способе улучшения почвы с помощью обычной пшеничной крупы. Автор канала «Твоя Дача» рассказывает, что много лет искал недорогие методы повышения урожайности и однажды попробовал идею, о которой слышал от других огородников.

Суть метода в том, что пшеничная крупа, по сути — дробленое зерно пшеницы, используется как добавка к почве. Она содержит углеводы, белки и микроэлементы, а при разложении, как утверждается, помогает улучшать структуру земли, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

Для рассады предлагается простой вариант: небольшое количество крупы заливают водой и оставляют набухать примерно на сутки. После этого ее смешивают с почвой в небольшой пропорции и используют для посадки растений. Считается, что такая смесь помогает рассаде лучше приживаться.

Для огорода крупу рекомендуют рассыпать по поверхности земли весной перед перекопкой, а затем заделывать в почву. После этого участок поливают. На квадратный метр берут небольшое количество — около 100 граммов.

Дополнительно автор упоминает использование биопрепарата с микроорганизмами, который якобы усиливает эффект. Им поливают почву после внесения крупы и повторяют обработку через несколько недель.

По наблюдениям автора, после применения такого метода почва становится более рыхлой, лучше удерживает влагу, а растения растут быстрее и выглядят более крепкими. Также утверждается, что урожай может увеличиться на значительную долю.

