Как бабушка выращивает лук: секрет крупной и лежкой репки

Как бабушка в деревне лук растит — у нее репка всегда одна к одной, крупная и лежит до самой весны. Там целая система, хоть и простая, вспоминает автор канала «Твоя Дача».

Главное — севок. Бабуля никогда не держит его в холоде. За месяц до посадки обязательно заносит в дом и кладет поближе к теплу, к печке или батарее. Он там прогревается, сохнет, и потом, когда в землю идет, почти не выпускает стрелок.

Перед самой посадкой — обязательная «баня». Сначала она его окунает в горячую воду (градусов 45, не больше), потом в соленую, а под конец — в слабую марганцовку. Говорит, это и луковки будит, и всякую заразу убивает.

Место под лук выбирает самое солнечное. Грядку делает высокую, приподнятую — чтобы вода не стояла, лук ведь сырость и тень терпеть не может. Сажает бережно: в землю сильно не вдавливает, чтобы донце не помять, и присыпает легонько — луковица должна «дышать».

Без золы вообще никуда. Она ее и в лунки сыплет, и потом под растения добавляет. Считает, что от золы лук становится крепче и хранится лучше.Пока перо активно прет, в мае-июне, поливает часто. Но как только сама репка начинает наливаться, воду потихоньку убавляет. А за пару недель до уборки — все, полив как отрезало. Лук должен дойти в сухой земле, тогда и лежать будет долго.

И еще одно железное правило: перо на еду не щипать! Бабушка ругается, говорит, что каждый листик на луковицу работает, и если его сорвать — крупной репки не жди.

Когда придет время убирать, сразу в сарай не тащит. Раскладывает прямо на солнце, чтобы он просушился и окончательно дозрел. Только после такой сушки лук получается плотным и надежным.