Подкормка чеснока весной: когда и чем кормить правильно

Чеснок — культура «прожорливая», и это давно отмечают опытные огородники. Он быстро забирает из почвы питательные вещества, поэтому ждать, пока он начнет желтеть или замедлит рост, не стоит. Подкормки обычно начинают сразу после схода снега, отмечает автор канала «Волжский сад».

Раньше многие дачники вносили азотные удобрения прямо по снегу, рассчитывая, что талая вода унесет их к корням. Но на практике эффект часто оказывался слабым: часть гранул просто оставалась на поверхности, часть уходила с талыми водами, а сам чеснок почти не реагировал. Иногда ситуация улучшалась после дождя, но в засушливую весну это редкость.

Есть и еще одна проблема — потери азота. Он легко испаряется и вымывается из почвы. В зависимости от условий потери могут быть очень значительными, особенно если удобрение долго остается на поверхности без влаги. В итоге в грядке может остаться лишь малая часть внесенного питания.

Поэтому главный вывод — первую подкормку чеснока лучше делать только в жидком виде. Так питательные вещества быстрее доходят до корней и усваиваются растением.

Если чеснок выглядит здоровым и без желтизны, часто используют более мягкие удобрения с небольшим содержанием азота. Если же есть признаки пожелтения, применяют азотные подкормки. При этом важно соблюдать баланс: через пару недель после первой подкормки обычно делают следующую, чтобы развитие шло равномерно — и надземной части, и корней.

Еще один важный момент — состояние почвы. Если она слишком сухая, полив обязателен, иначе питание не будет усваиваться. Если, наоборот, слишком сыро, с подкормкой лучше подождать, так как корни в таких условиях работают хуже.

После подкормки чеснок заметно меняется: стебли становятся плотнее, листья активнее растут, исчезает желтизна. Это считается хорошим признаком того, что растение «включилось» в рост.

И в завершение важная деталь, о которой часто забывают: по мере подсыхания почвы полезно сделать глубокое рыхление. Оно помогает улучшить доступ воздуха и ускоряет усвоение питательных веществ, что дополнительно поддерживает развитие чеснока.

