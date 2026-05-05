Чем подкормить клубнику весной, чтобы ягоды были крупные и сладкие

С клубникой у многих одна и та же история: вроде растет, а толку мало — ягод чуть-чуть, да еще и кисловатые. И сразу начинаются разговоры про «не тот сорт». На деле все проще: весной клубнику просто оставляют без нормального питания. А она после зимы слабая, голодная, сама толком не вытягивает.

Если в самом начале дать ей нужную подкормку, она буквально оживает. Листья становятся плотные, кусты мощные, цветоносов много. И потом летом разница уже очевидна — где ухаживали, там ягоды крупные и сладкие, а где пустили на самотек — ну так, без особого результата, отмечает канал «На даче у деда Егора».

Смысл в том, что после зимы у клубники почти нет запасов. Земля еще холодная, корни работают слабо, а расти уже нужно. Если в этот момент не помочь, она долго «раскачивается» и к цветению подходит слабой. А если дать питание вовремя, она сразу идет в рост и закладывает нормальный урожай.

Важно не просто что-то насыпать, а дать правильный набор. Немного азота — для старта и листьев, калий — для сладости и размера ягод, плюс микроэлементы, чтобы растение нормально развивалось. Если переборщить с азотом, куст уйдет в листья, а ягод будет мало. Если забыть про калий — ягоды выйдут мелкие и кислые.

Самый простой вариант — использовать золу. Она дает калий и другие нужные элементы, плюс немного улучшает почву. Ее рассыпают по грядке, примерно стакан на квадратный метр. Это делается сразу после схода снега, когда земля уже чуть подсохла.

Через несколько дней добавляют немного азота. Обычно это слабый раствор мочевины — без фанатизма, чтобы просто подтолкнуть рост. Льют под корень, не по листьям, и желательно теплой водой, иначе толку будет мало.

Если есть перегной или компост — можно подсыпать под кусты. Это уже дополнительное питание на будущее, но без него тоже можно обойтись.

Самое главное — не тянуть. Как только земля оттаяла, пора действовать. Если ждать до мая, клубника уже войдет в фазу цветения, и эффект будет совсем не тот.