Лимон и соль творят чудеса: простой способ очистить кухонные доски

Со временем любая разделочная доска начинает выглядеть так себе. Сначала появляются темные пятна от овощей, потом намертво въедается запах чеснока и лука. И как ни мой обычным средством, толку часто мало — запах все равно всплывает снова. Многие в такой ситуации просто выкидывают и покупают новую, хотя можно обойтись без лишних трат и привести старую в свежий вид буквально за несколько минут.

Дело в том, что обычное мытье проблему не решает. Моющие средства снимают жир и остатки еды только сверху, а соки и запахи уходят глубже. Дерево вообще как губка — все впитывает. Пластик чуть плотнее, но со временем на нем появляются мелкие царапины, и там тоже все это добро застревает. В итоге вроде помыл, а при следующей нарезке опять чувствуется чеснок или лук, рассказала Наталья Калнина в своем блоге.

Рабочий способ довольно простой и без всякой химии — обычный лимон и соль. Доску сначала щедро засыпают солью, чтобы она покрыла все проблемные места. Потом берут половинку лимона и начинают тереть поверхность круговыми движениями, с небольшим нажимом. Соль прямо на глазах темнеет — она вытягивает грязь и запахи из глубины. После этого доску оставляют на несколько минут, чтобы смесь чуть поработала внутри. Затем все сметают и просто промывают водой. Никаких лишних средств обычно не нужно — запах уходит уже на этом этапе.

Чтобы доски служили дольше, есть простые правила. Лучше не смешивать все в одну кучу, а иметь разные доски для мяса, овощей и хлеба, тогда запахи не будут переходить друг в друга. Деревянные доски не стоит надолго оставлять в воде и тем более мыть в посудомойке — от этого они быстрее портятся. И хранить их лучше стоя, чтобы они проветривались, а не лежали друг на друге во влажной куче.

Иногда после очистки доску дополнительно обдают кипятком и сразу вытирают насухо. Это помогает убрать остаточную влагу и снижает риск появления запаха или плесени. В более сложных случаях используют смесь соды и перекиси водорода — она хорошо берет темные пятна от свеклы и ягод и убивает бактерии, но часто применять ее на дереве не стоит, чтобы поверхность не стала грубой.

Есть еще один прием для деревянных досок: после чистки на поверхность наносят немного растительного масла и втирают его. Оно закрывает поры, не дает запахам быстро впитываться и заодно продлевает жизнь самой доске, чтобы она не пересыхала и не трескалась.

По сути, доски чаще всего портятся не от ножа, а от неправильного ухода — долгого замачивания, агрессивной химии и посудомойки. Все это постепенно убивает материал и удерживает запахи внутри.