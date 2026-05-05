Как убрать пень без корчевания: этот способ спасет вам силы и время

Рано или поздно каждый из нас превращается в лесоруба: спилили старую яблоню или березу — и вот он, «красавец»-пень прямо посреди газона. Мало того что об него постоянно спотыкаешься, так он еще и косилку может угробить. Делюсь проверенными способами, как выселить этого непрошеного гостя.

Вариант 1: Силовой (если нужно быстро)

Классика жанра: лопата, лом и топор. Обкапываем корни в радиусе метра, рубим их, насколько хватит сил, и пытаемся выворотить пень лебедкой или рычагом, отмечает канал «На даче у деда Егора».

Реальность: Спина скажет «прощай», а на месте пня останется кратер, как от метеорита. Зато за день управитесь.

Вариант 2: Технологичный (для тех, кто ценит время)

Если не жалко пары тысяч рублей, лучше вызвать ребят с пнедробилкой. Маленькая, но злая машинка за полчаса превратит пень в труху, вгрызаясь в землю на 20 сантиметров.

Плюс: Никаких ям и грыж в пояснице.

Минус: Придется платить и обеспечивать технике заезд на участок.

Вариант 3: «Ленивая» химия (для терпеливых)

Мой любимый способ, когда спешить некуда. Берем толстое сверло, сверлим в пне дырки поглубже и засыпаем туда по самые края мочевину (карбамид) или селитру. Сверху заливаем водой и плотно заматываем пленкой, как парник.

Как это работает: Мочевина за пару сезонов превратит дерево в труху, которую потом легко разбить топором. А вот селитрой пользоваться интереснее: когда пень пропитается и высохнет, его можно поджечь — он выгорит до самых кончиков корней глубоко в почве.

Важно: Не вздумайте сыпать обычную соль! Убьете землю вокруг так, что там даже сорняки не вырастут лет пять.

Вариант 4: Грибная ферма

Если пень стоит где-то в углу и особо не бесит, купите мицелий вешенок или опят. Заселяете его в надрезы, и вуаля — через пару лет дерево рассыплется само, а вы всё это время будете со своими грибами к картошечке, писал ранее «ГлагоL».

Нужно строить беседку завтра — зовите спецов с фрезой. Если же стройка терпит до следующего лета — сверлите дырки под селитру и идите отдыхать.