Эксперт рассказал, как не отравить питомца средствами от клещей

Многие средства от клещей, представленные сегодня на рынке, требуют соблюдения специальных условий обращения, не соблюдая которые, можно не только не защитить питомца от паразитов, но и ненароком отравить его, предупредил руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Распространенные ошибки в применении препаратов он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Среди антиклещевых средств очень популярны капли. Они просты в использовании и помогают в том числе против блох. Однако их следует наносить не на шерсть, а прямо на кожу питомца, причем именно в области холки и за ушами, потому что животные могут отравиться при слизывании капель. Если у вас несколько питомцев, важно следить за тем, чтобы они не вылизывали друг друга, или подобрать другое средство», — сообщил эксперт.

Он добавил, что капли слабо устойчивы к воде, поэтому их не следует наносить сразу после помывки питомца. Лучше сделать это спустя 2-3 дня, когда восстановится жировой слой, где накапливается препарат.

«Среди владельцев домашних животных также популярны специальные противоклещевые ошейники. В отличие от капель они водостойки и обеспечивают защиту от паразитов в течение нескольких месяцев. Но важно помнить: ошейники работают, если плотно прилегают к коже. По этой причине для длинношерстных пород они фактически бесполезны», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Балагуров также призвал учитывать, что активным веществам, которые находятся в ошейнике, нужно от нескольких часов до нескольких дней, чтобы распределиться по всей шерсти и коже питомца. Соответственно, подобные изделия нужно носить все время, не только во время прогулок, делая исключения для водных процедур, указал он.

Стоит помнить и о том, что ошейники имеют срок годности, и если на упаковке указано, что средство действует в течение 4 или 8 месяцев, то дольше носить не стоит — лучше купить новое изделие, предостерег эксперт.

«Ни в коем случае не позволяйте питомцу грызть ошейник — он может проглотить активное вещество, и оно, как в случае с каплями или спреями, может привести к отравлению», — Григорий Балагуров, эксперт по качеству продуктов питания и упаковки.

«Некоторые хозяева предпочитают комбинировать разные препараты против клещей — например, таблетки и ошейники. Это действенный подход, но и с ним нужно соблюдать осторожность. Если в составе используются одинаковые активные вещества, то, комбинируя одно средство с другим, вы можете вызвать у питомца передозировку», — отметил Балагуров.

Кроме того, антиклещевые препараты не универсальны — средство, которое годится для собак, может ухудшить самочувствие кошки и наоборот, обратил внимание спикер.

«Порода питомца, его размер, возраст и общее состояние здоровья тоже имеют значение. Прежде чем купить защиту от клещей, обязательно изучите упаковку изделия, посмотрите, для кого оно предназначено. А если у вас щенок или котенок, беременный или пожилой питомец, лучше обратиться к ветеринару, чтобы он выписал подходящие препараты», — заключил эксперт.

