Масло в унитаз: зачем хозяйки это делают и стоит ли повторять

Масло в унитаз льют не от скуки и не ради странных экспериментов, а с вполне понятными целями. Чаще всего речь идет о попытке убрать неприятные запахи из канализации. Считается, что тонкая масляная пленка на поверхности воды как бы перекрывает доступ воздуха и не дает запахам подниматься вверх.

Иногда этот способ используют в местах, где воду стараются экономить — на дачах или в удаленных домах. Логика простая: масло создает барьер, и запахи дольше не появляются между смывами. Еще один вариант — когда сантехнику долго не используют. В этом случае вода в сифоне может просто испариться, и тогда запах из труб начинает идти в помещение. Масло вроде как помогает замедлить это испарение и сохранить гидрозатвор, рассказала Елена Матвеева в своем блоге.

Бывает и совсем бытовое применение — для ухода за уплотнителями или механизмами слива. В таких случаях используют буквально пару капель технического или силиконового масла, чтобы детали не пересыхали и не теряли эластичность.

Но у метода есть и обратная сторона, о которой часто забывают. Растительное масло, если его использовать, со временем оседает в трубах и может превращаться в жирные отложения. Это уже прямая дорога к засорам. Кроме того, в системах с септиками масло мешает работе бактерий, которые перерабатывают отходы. По сути, оно просто тормозит нормальный процесс очистки. И еще момент — с точки зрения экологии это тоже не лучший вариант, потому что жирные вещества плохо удаляются из сточных вод.

Если цель — убрать запах или защитить сантехнику, есть более безопасные решения. Это могут быть специальные средства для унитазов, силиконовые смазки для резинок или простая профилактика сифона, когда воду периодически обновляют.

Если же говорить о том, как это делают на практике, то чаще всего берут небольшое количество масла и заливают его в чистую чашу унитаза или в сифон. Обычно это 2–3 столовые ложки для унитаза и примерно одна — для раковины. После этого воду не смывают, чтобы пленка осталась на поверхности. Но используют такой способ редко и в основном только тогда, когда надолго уезжают из дома.

В обычной городской квартире к этому методу лучше относиться осторожно. Да, он может временно помочь, но риск засоров и проблем с трубами в долгой перспективе гораздо выше пользы.