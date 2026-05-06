Блогерша поделилась простым способом избавиться от пятен пищи на одежде

Популярная австралийская блогерша из Мельбурна Шантель Мила, специализирующаяся на советах по уборке, организации пространства и стилизации дома, раскрыла простой способ избавиться от пятен пищи на одежде. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах женщина положила в раковину белую футболку с загрязнениями розового цвета. Затем она полила вещь кипятком из чайника, продемонстрировав, как в результате она очищается.

«Вы все это время неправильно выводили пятна. Этот метод не требует ни отбеливателя, ни трения — буквально только кипяток!» — заявила автор ролика.

Известно, что данный способ подходит для большинства изделий из хлопка и льна, которые не боятся высоких температур. Однако шелк, шерсть или изделия с принтами из-за указанного лайфхака могут прийти в негодность, предупредила австралийка.

