Почему вишня не плодоносит: проверьте, кто растет по соседству

Иногда с вишней вроде все делается правильно — и полив есть, и уход нормальный, а урожая почти нет. В таких случаях причина часто банальная: неудачные соседи. Об этом редко думают, а зря, потому что рядом растущие культуры могут реально мешать дереву развиваться.

Один из самых проблемных вариантов — войлочная вишня. Казалось бы, родственник, но на деле она часто становится источником монилиального ожога. Заболевает первой и потом «раздает» инфекцию дальше. В итоге страдает обычная вишня, особенно если она посажена рядом. Поэтому держать их вместе — так себе идея, отмечает канал Procvetok.

Малина — тоже не лучший сосед. Она активно тянет из почвы питание и воду, причем делает это очень бодро. Ее корни располагаются в верхнем слое, где как раз максимум полезных веществ. В итоге вишне банально не хватает ресурсов. Если и сажать, то на приличном расстоянии, иначе начнется борьба за питание.

Сюда же можно отнести клубнику и пасленовые — томаты, перцы, баклажаны. Они могут занести в почву вертициллезное увядание. Болезнь неприятная и живучая: если появилась, избавиться сложно, потому что споры долго остаются в земле. Так что лучше не рисковать и не высаживать такие культуры рядом.

Картофель — еще один нежелательный сосед. У него с плодовыми деревьями общий враг — золотистая нематода. Этот вредитель селится на корнях и постепенно ослабляет растения. В итоге страдают и посадки, и урожай. Поэтому картофель лучше держать подальше от любых плодовых деревьев.

Отдельная история — береза. Это настоящий «водохлеб». Она активно вытягивает влагу из почвы, и если растет рядом, другие растения начинают буквально испытывать жажду. Вишне в таких условиях тяжело, особенно на легких почвах. Расстояние тут играет ключевую роль — чем дальше, тем лучше.

Если с соседями все в порядке, а урожая все равно нет, стоит проверить еще пару моментов. Во-первых, вишне нужен опылитель — другая вишня, причем другого сорта. Без этого нормального завязывания плодов не будет. Во-вторых, важна погода во время цветения. Если холодно и температура ниже +10, а тем более случаются заморозки, завязи могут не появиться или быстро осыпаться.

В такие периоды дереву можно помочь обработкой — например, средствами на основе янтарной кислоты. Они поддерживают растение, помогают легче пережить стресс и повышают шансы на нормальное развитие завязей.

В итоге все довольно просто: правильное соседство, немного внимания к погоде и регулярный уход. Если не мешать дереву и вовремя помогать, вишня вполне способна каждый год радовать нормальным урожаем, без сюрпризов и разочарований.