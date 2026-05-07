Дезинфекция грунта в теплице: проверенные методы

Многие дачники из года в год сажают в теплице одни и те же овощи. Вроде удобно, но есть нюанс: в земле постепенно накапливаются болезни, бактерии и всякая вредная живность. В итоге урожай может подвести. Поэтому весной, перед посадкой, почву лучше привести в порядок и нормально обеззаразить. Сейчас коротко и по делу — чем это сделать.

Один из самых мягких вариантов — посадить сидераты. Примерно за месяц до основных культур в теплице высевают овес, горчицу, фацелию или даже обычный салат. Эти растения работают как натуральные помощники: они насыщают почву полезными бактериями и помогают сдерживать болезни и вредителей. Способ простой, без химии, но требует времени, рассказала Виктория Радзевская в своем блоге «Дачные секреты».

Если хочется быстрее, многие берут старую добрую марганцовку. Это, по сути, классика. Раствор делают насыщенный, темно-розовый, и хорошенько проливают им землю. Ничего сложного: пакетик на ведро воды — и вперед. Метод рабочий и проверенный, многие им пользуются годами.

Еще один вариант — медный купорос. Тоже довольно популярное средство. На ведро воды берут столовую ложку вещества и проливают грунт. Помогает справиться с инфекциями, но тут важно не переборщить — все-таки средство сильное.

Если нужно пройтись по полной, используют серную шашку. Это уже такой более жесткий способ: дым проникает буквально везде — в почву, в щели, в углы. Одна шашка обычно рассчитана на стандартную теплицу. После такой обработки почти ничего лишнего не остается, все выжигается, как говорится, под ноль.

Но тут есть важный момент. Любая серьезная обработка — хоть химическая, хоть термическая — убивает не только вредителей, но и полезные бактерии. Земля после этого становится, по сути, пустой. Поэтому потом ее нужно «оживить»: добавить навоз или перегной и не забыть про минеральные удобрения. Без этого нормального урожая ждать не стоит.