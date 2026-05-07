Когда нужно сажать черемуху

Перцы, баклажаны, томаты и особенно огурцы считаются теплолюбивыми культурами. Даже для высадки в теплицы нужно дождаться, когда припочвенный слой прогреется до +18, +20 градусов. Как напомнила Людмила Шубина, для получения раннего урожая огурцы раньше выращивали в теплых грядках: на перепревшем навозе, соломе или перегное.

© VN.ru

«Торопиться, конечно, не стоит, хотя ранние сроки высадки рассады в теплицу предусматривают и раннее получение огурчиков. Вот если у человека есть возможность страховать свои растения, подтапливать теплицу, то можно, наверное, уже и высаживать. В этом случае мы получим урожай на неделю, на две, а иногда даже и на месяц раньше», – рекомендует агроном.

В случае, если теплица неотапливаемая и нет возможности ночью дополнительно укрывать растения, то лучше никуда не торопиться и ждать начала цветения черемухи. Как предполагает Людмила Шубина, это произойдет совсем скоро.

«Есть такая народная примета про калину и черемуху. Как только зацветет обычная лесная калина, то можно смело сажать рассаду в открытый грунт, а вот как только зацветет черемуха, то можно сажать уже и в теплицу. Ну и черемуха, наверное, скоро все-таки зацветет» – уточнила агроном.

Традиционные сроки высадки рассады в теплицу – 15-20 мая, в открытый грунт рекомендуют сажать в первых числах июня после завершения возвратных заморозков. Тем, кто слишком спешит с высадкой в грунт, скорее всего, придется покупать новую рассаду. Теплолюбивые перцы, томаты и баклажаны требуют ночных температур не ниже +12, +15 градусов. В первые дни после высадки растения лучше дополнительно укрывать.

Напомним, цены на рассаду и саженцы называли продавцы на садоводческих ярмарках-2026.