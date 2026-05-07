Агроном назвала три сорта огурцов, которые плодятся без остановки

Агроном Ксения Давыдова рассказала о трех сортах тепличных огурцов, которые дадут хрустящие плоды без горечи уже в начале лета. При этом урожай придется вывозить буквально тачками.

Выращивание огурцов в теплице давно стало любимым делом у многих дачников. Но важно понимать: далеко не каждый сорт одинаково хорошо чувствует себя в закрытом грунте, поэтому удачный выбор напрямую влияет на будущий урожай. Как сообщает ИА Stavropol.Media, агроном Ксения Давыдова назвала три сорта, которые отлично подходят для теплиц и радуют стабильным плодоношением.

"Герман"

Этот сорт ценят за очень раннее созревание и способность к самоопылению, что заметно упрощает уход. Он устойчив ко многим заболеваниям, типичным для огурцов, поэтому считается особенно надежным вариантом для тепличного выращивания. В каждом узле, как правило, появляется сразу несколько завязей, а с одного куста можно собрать до девяти килограммов огурцов.

"Кураж"

Сорт привлекает высокой урожайностью, быстрым созреванием и хорошей устойчивостью к грибковым болезням и другим инфекциям. Его плоды долго не теряют свежесть и спокойно выдерживают перевозку, что особенно удобно, если огурцы планируется не только есть самим, но и продавать. Урожай с одного растения может доходить до восьми килограммов.

"Китайские палочки"

Этот сорт легко узнать по длинным плодам и тонкой кожице. Он предназначен именно для выращивания в теплице и радует сладковатым вкусом без малейшей горечи, поэтому особенно хорош для свежих салатов и нарезок. С одного куста вполне реально собрать до десяти килограммов урожая.