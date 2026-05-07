Девушка за сутки сшила платье сестре и вызвала ажиотаж в Сети

Блогерша и дизайнер-самоучка Джада Кей из США за сутки сшила сестре платье на выпускной вечер и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Сначала Кей показала, как покупает расшитую бисером черную ткань, кроит ее и накалывает на манекен. Затем она доработала детали на фигуре сестры во время примерки и продемонстрировала результат. Так, ее родственница позировала на улице в корсетном расклешенном макси-платье.

«Сшила платье сестре на выпускной за 24 часа», — указала в подписи автор поста.

Видео набрало 1,6 миллиона просмотров. Зрители восхитились кадрами в комментариях.

«Ты такая талантливая! Платье выглядит потрясающе», «Я просто в шоке! 24 ​​часа? Очень впечатляет!», «Ты можешь сшить платье для моей дочери?», «Можно к тебе обратиться, когда я соберусь замуж?», «Невероятно! Это должно стать твоей профессией», «Кто-нибудь откройте для нее магазин!» — заявили юзеры.

