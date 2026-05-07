Как правильно вымыть жалюзи

Жалюзи удобны, лаконичны и спасают от солнца лучше любых плотных штор. Но у них есть темная сторона: каждая горизонтальная или вертикальная планка работает как ловушка для пыли. Добавьте сюда кухонный жир, следы от пальцев и капли дождя с приоткрытого окна, и картина становится печальной.

Снимать их для мытья каждый месяц проблематично, а пылесосить по одной ламели времязатратно и для терпеливых. На самом деле привести жалюзи в порядок можно гораздо быстрее, если знать, какой способ подходит именно для вашего типа. Разбираем рабочие методы, которые помогут вернуть вашим жалюзи чистоту.

Сухая чистка без снятия: для легкой пыли и регулярного ухода

Если жалюзи висят в спальне или гостиной, где нет ни копоти, ни брызг жира, достаточно раз в неделю проходиться по ним сухим способом. Закройте ламели так, чтобы они лежали плотно друг к другу. Возьмите пылесос с узкой насадкой-щеткой, лучше ручной, и пройдитесь по всей поверхности сверху вниз. Двигайтесь медленно, чтобы пыль не разлеталась по комнате. Для горизонтальных моделей эффективнее сначала обработать одну сторону при закрытых планках, затем развернуть их на 180° и повторить.

Вместо пылесоса подойдет специальная щетка-трезубец, которая захватывает ламель с двух сторон одновременно. Если такого приспособления нет, наденьте на руку чистый махровый носок или фланелевую тряпку и проведите по каждой планке, зажимая ее пальцами.

Мытье горизонтальных пластиковых и алюминиевых жалюзи на окне

Самый частый случай — белые пластиковые или металлические ламели на кухне. Они покрываются липкой пленкой из смеси пыли и масляных испарений. Снимать их ради каждого мытья не хочется, и это не обязательно. Для начала застелите подоконник и пол под окном пленкой или старыми газетами. Опустите жалюзи полностью, но оставьте ламели в слегка наклонном положении, чтобы к ним был доступ с обеих сторон. Приготовьте теплый мыльный раствор: на литр воды 1 ст. л. геля для посуды или натертого хозяйственного мыла. Смочите мягкую губку или салфетку из микрофибры, хорошо отожмите. Протирайте каждую планку по очереди, зажимая ее между 2-х пальцев через ткань.

Двигайтесь сверху вниз и слева направо, чтобы не пропустить ни одного участка. После того как весь ряд обработан, смените раствор на чистую воду и пройдитесь второй раз, смывая мыло. Затем вытрите насухо сухой микрофиброй, иначе останутся разводы. Если жир въелся, добавьте в раствор 1 ст. л. пищевой соды или столового уксуса. Не используйте абразивные порошки и жесткие щетки, они поцарапают покрытие.

Ванный метод: как отмыть горизонтальные жалюзи, полностью сняв их

Когда загрязнение застарелое, а времени возиться с каждой планкой на весу нет, проще демонтировать конструкцию. У горизонтальных жалюзи обычно есть съемные кронштейны (отщелкните фиксаторы и снимите карниз). Аккуратно сверните ламели в рулон. Наберите в ванну теплой воды, добавьте средство для мытья посуды или стиральный порошок для ручной стирки.

Опустите жалюзи в воду полностью. Оставьте на 20-30 минут, чтобы грязь размякла. С помощью мягкой губки или старой зубной щетки пройдитесь по каждой планке, особенно в местах крепления веревочек. Затем слейте грязную воду и промойте конструкцию под душем чистой водой. Не выкручивайте и не перегибайте ламели, особенно алюминиевые, они легко деформируются. Разложите на полу толстые махровые полотенца, сверху положите жалюзи и дайте им высохнуть естественным путем. Не вешайте мокрыми на окно, вода попадет в механизм, и он заржавеет или заклинит.

Вертикальные тканевые жалюзи: стирка и сушка с умом

Вертикальные модели из полиэстера или смесовых тканей боятся горячей воды и агрессивной химии. Идеальный вариант — снять ламели и постирать их вручную. Снимите утяжелители снизу, отсоедините каждую полосу от бегунков на карнизе (обычно они просто выщелкиваются). Сложите ламели в стопку. В тазу или в ванне разведите теплую воду (не выше 30°) с жидким средством для деликатных тканей или шампунем. Опустите полосы, слегка помните руками, не трите и не выкручивайте. Оставьте на 15 минут. Прополощите в чистой воде. Развесьте сушиться на балконе или в ванной, закрепив за верхний край прищепками.

Гладить тканевые жалюзи нельзя, останутся заломы и усадка. Если загрязнение слабое, можно не снимать: пропылесосьте каждую полосу с двух сторон, затем протрите влажной губкой с мыльной пеной (не водой, а именно пеной). После этого пройдитесь сухой салфеткой. Никогда не используйте пятновыводители с хлором, ткань пожелтеет.

Деревянные и бамбуковые жалюзи: только сухая чистка и никакой воды

Натуральное дерево и бамбук не терпят влаги. От воды они разбухают, коробятся, трескаются и темнеют. Поэтому любые попытки помыть их даже чуть влажной тряпкой риск. Единственный разрешенный способ — сухая чистка мягкой щеткой, пылесосом с насадкой для мебели или салфеткой из микрофибры.

Раз в месяц можно использовать специальную полироль для деревянной мебели на основе воска или антистатик. Нанесите ее на салфетку, а не прямо на жалюзи, и протрите каждую ламель. Это одновременно удаляет пыль, придает блеск и отталкивает грязь. Если на деревянных жалюзи появилось жирное пятно (например, от рук), попробуйте точечно обработать его сухой мягкой тканью. Не помогает, можно слегка смочить ватную палочку спиртом и аккуратно промокнуть пятно, сразу вытирая насухо. Но это рискованный метод.

Чистка рулонных штор (роллет) без демонтажа

Рулонные жалюзи — это единое полотно, которое наматывается на вал. Их не нужно протирать по планкам. Самый быстрый способ: опустите штору полностью, пропылесосьте мягкой щеткой. Затем приготовьте теплый мыльный раствор (средство для посуды или детское мыло), смочите губку и хорошо отожмите. Протрите полотно сверху вниз широкими горизонтальными движениями. Не давите сильно, чтобы ткань не промокла насквозь. Сразу после этого пройдитесь чистой влажной губкой (без мыла), а затем сухой микрофиброй.

Оставьте штору в опущенном состоянии до полного высыхания. Если рулонная штора сделана из бамбука или дерева, действуйте как с деревянными жалюзи: только сухая чистка. Тканевые роллеты с водоотталкивающей пропиткой нельзя замачивать и стирать, иначе защита разрушится. Для них продаются специальные спреи-пятновыводители для обивки: наносите пену на губку, обрабатывайте пятна, затем собирайте остатки чистой влажной тканью.