Названо лучшее время для посадки картофеля

Специалисты Курского государственного аграрного университета имени Иванова назвали оптимальные сроки посадки картофеля. По их словам, лучше всего заниматься этим в последнюю декаду апреля либо на протяжении всего мая. Об этом ученые рассказали в беседе с ТАСС.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Курского ГАУ Эльза Засорина пояснила, что соблюдение сроков играет ключевую роль. Самый подходящий период — последние десять дней апреля, хотя допустима посадка и в мае. А вот если опоздать, предупредила она, можно потерять до 30% урожая.

Ее коллега, кандидат биологических наук, доцент того же вуза Владимир Варавкин дал дополнительную рекомендацию. Он посоветовал предварительно проращивать клубни на свету, это поможет отбраковать больные экземпляры. Кроме того, перед высадкой картофель необходимо прогревать в течение двух недель при переменных температурах.

Ранее главный агроном Тимирязевской академии и директор Мичуринских садов Владимир Викулов также делился советом по срокам: по его мнению, начинать сажать картофель можно уже в первой декаде мая.

Ранее были названы благоприятные дни мая для высадки томатов и огурцов. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, помидоры можно высаживать, когда земля прогреется примерно до плюс 15-18 градусов, а температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 15. В мае подходят периоды с 11 по 13 мая, с 19 по 21 и с 28 по 30. К этому моменту рассаде томатов желательно быть примерно двухмесячной. Для огурцов Чаплин советует ориентироваться на 1113, 1921 и 2630 мая. Оптимальный возраст рассады здесь — около 25-30 дней.