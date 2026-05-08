Названы три признака хорошего розжига для мангала

Во время шашлычного сезона необходимо помнить, как выбирать качественное средство для розжига, которое не испортит шашлык, а вместе с ним и ваш отдых. Роскачество назвало три признака хорошего розжига для мангала, пишет Life.ru.

Первый признак — это безопасный состав. Так, безвредные средства производятся на основе парафинов или вазелинового масла. Они не пахнут химикатами, не выделяют черную копоть при горении и не портят вкус еды.

Вторым признаком подходящего розжига является отсутствие пометки «нефтяной растворитель», «ацетон» или «бензин». Такие жидкости могут быть пожароопасны, а при горении образуют вредные соединения и травят отдыхающих.

Третий признак качественной жидкости для разжигания огня — ее высокая стоимость. Качественное средство обычно стоит недешево.

При этом в Роскачестве назвали главное правило при использовании любого средства: нельзя доливать жидкость в уже горящий или тлеющий мангал, поскольку можно получить серьезные ожоги.

«Угли нужно сложить горкой, пропитать их небольшим количеством розжига (не поливая сверху), подождать 30-40 секунд для пропитки и только потом поджигать», — говорится в сообщении.

