Дачный сезон открыт, однако погода вносит жесткие коррективы: многие посадки делать еще рано, и дело не только в возможных возвратных заморозках, но и просто в ночных холодах. Что нужно успеть сделать на даче до конца майских праздников, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

По экстремальным погодным перепадам этот год может войти в число рекордсменов. Просто поразительно, какие «температурные качели» приходится нам переживать! Трудно и растениям. Специалисты питомников говорят, например, что посадку новых саженцев стоит в этом году перенести на конец мая. В частности, это относится к саженцам районированных, но все-таки теплолюбивых плодовых деревьев — тех же модных и действительно вкусных абрикосов. (Напомним, что для получения урожая желательно посадить на участке как минимум два дерева абрикоса — так будет обеспечено опыление.)

Одна их главных задач этого периода — перекопка. В почве в этом году очень много влаги. Перед посевом и посадкой рассады земля обязательно должна подышать. В условиях нестабильного тепла заниматься активными посадками — дело неблагодарное. Но вы можете, например, высадить картофель, если растите его под скошенной травой — этот способ получения урожая в последние годы очень популярен. Пока избытка травы нет, можете присыпать клубни землей или небольшим слоем опилок или перегноя, а потом отступать от технологии не будете. Осмотрите внимательно кусты, удалите поврежденные клещом почки, засохшие веточки, побелите деревья — помимо пользы, это еще и просто удивительно облагораживает сад.

Не забудьте развесить ловчие пояса — борьбу с вредителями никто не отменял. Кормушки для птиц тоже не просто элемент декора, пернатые незаменимы в борьбе с массой зловредных насекомых.

А еще в это время можно навести порядок в садовом прудике, на альпийских горках и подготовить почву для высадки растений в вазоны и кашпо.

Мария Цепкова, гендиректор бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры»:

«Если вам не терпится высадить рассаду цветов, сделайте это, но укрывайте ее на ночь нетканым материалом. Для растений столь серьезные перепады ночных и дневных температур — стресс, но главное — впереди нам грозят новым похолоданием. Неплохой вариант — высадить рассаду не на постоянное место, а в почву, но под укрытие. Так она начнет расти, чуть закалится, и вы спокойно пересадите ее на постоянное место».

Задачи на ближайшие выходные

Аэрация газона

Сейчас газон нужно подкормить удобрениями и обязательно аэрировать. Для этого подходят специальные тапки с шипами или вилы.

Подкормка

Все многолетники скажут вам спасибо за внесение комплексных удобрений, рыхление почвы и ее мульчирование.

Прогрев

Посадки лучше осуществлять на вторые майские праздники. Застелите грядки и землю в неотапливаемых теплицах черным нетканым полотном, так земля разогреется лучше и, главное, глубже.

Готовим место для цветов

Скоро можно будет высаживать в почву корневища георгинов. Подготовьте для них почву, заложив в посадочную яму приличное количество компоста.

Зелень

Зеленушка не боится холода, поэтому ее посеять можно точно. Петрушка, укроп, салат — милости просим в грядку.

А еще майские праздники — традиционное время для шашлыка. Чтобы мясо получилось по-настоящему вкусным, нужно правильно его замариновать. На что обратить внимание и какие продукты потребуются, рассказал «Вечерней Москве» эксперт.