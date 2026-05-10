Какой сорт перца не подведет на грядке

Каждый год автор канала «Моя любимая дача» ломал голову над выбором сладкого перца. После долгих проб и ошибок он все-таки нашел своего фаворита — сорт «Атлант» — и теперь советует его всем знакомым.

Главный плюс этого сорта — его неприхотливость. «Атлант» одинаково хорошо чувствует себя и в теплице, и в открытом грунте. По срокам он среднеспелый: от первых всходов до сбора урожая проходит примерно 130 дней. Сами кусты вырастают аккуратными, около 70-75 см в высоту, так что ухаживать за ними очень удобно.

Плоды у него что надо: крупные, вытянутые, в форме куба. Когда они созревают, становятся ярко-красными. Обычно один перец тянет на 190 граммов, но если автор не ленится с уходом, то отдельные экземпляры вырастают до внушительных 300 граммов. Стенки у них толстые и мясистые (до 10 мм), поэтому перец идеален и для свежих салатов, и для заготовок на зиму.

Болезней «Атлант» почти не боится — у него отличный иммунитет к вирусу табачной мозаики и картофеля. В выращивании он тоже не доставляет хлопот: семена всходят дружно, рассада получается коренастой и не вытягивается. После пересадки растения быстро идут в рост и довольно рано начинают цвести.

Для автора этот сорт стал той самой надежной «рабочей лошадкой». Никаких лишних капризов, зато отличный и предсказуемый урожай из года в год.

