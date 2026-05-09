Агроном объяснил, как вырастить сакуру на дачном участке

Одним из самых ярких и красивых декоративных деревьев является сакура. Можно ли вырастить такое дерево на дачном участке или в домашних условиях, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома РФ Октябрины Ганичкиной.

По словам эксперта, сакура является теплолюбивым деревом, поэтому лучше при высадке подбирать именно зимостойкие сорта.

«К зимостойким относят сорт Кику Шидаре — вишня мелкопильчатая. В высоту она достигает не более четырех метров, а в диаметре — около трех–четырех метров. Ежегодный прирост составляет 20–30 сантиметров. У этого дерева очень красивая форма цветения, напоминающая плакучую иву», — рассказала Ганичкина.

Собеседница «ВМ» отметила, что ростки дерева можно заказать в онлайн-магазинах по всей России. Высаживать дерево лучше на своем участке именно в той зоне, где меньше всего холодного ветра и много солнечного света — это южная сторона дома.

Почву для сакуры нужно подбирать рыхлую, легкую и плодородную. На глинистых и затопляемых участках растение не будет расти.

Снабжать грунт можно лиственной землей, песком и почвенной смесью. Добавить в почву перед посадкой можно сернокислый калий и фосфорно-калийные удобрения.

«Посадочные ямы нужно копать глубиной не более 50 сантиметров, а диаметром — около 70, — сообщила эксперт. — При посадке нужно непременно вбить кол, высота которого не должна превышать двух метров».

На протяжении долгого времени растение нужно хорошо поливать, мульчировать травой или соломой, заключила собеседница «ВМ».

