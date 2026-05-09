Ветеринар объяснил, где нельзя гулять с питомцами

Изменение локации, скопление людей, громкие звуки и фейерверки вызывают у них сильный стресс.

Если избежать этого не удаётся, следует убедиться, что животное в подобных условиях «управляемо»: необходимы переноска, поводок и намордник. Такими рекомендациями в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Ангелина Сиротина.

«Животных на публичные мероприятия брать не стоит, потому что это в принципе большой стресс: изменение локации, большое количество людей, скопление народа. Тем более, если это будет сопровождаться звуковыми эффектами — салютами, фейерверком. Для животных это очень стрессово. Поэтому стоит абсолютно точно воздержаться от прогулок с животными в такие моменты. Если вдруг получилось так, что животное с вами, все должны быть строго в своих переносках. Собаки должны быть с ошейниками, поводками, в намордниках для того, чтобы они были управляемые. Кошки должны сидеть в переноске. В целом, это вообще не способствует никакому хорошему самочувствию, повышенному эмоциональному настрою. Это всё будет только очень минорно. Поэтому убедительная просьба оставлять своих питомцев дома».

Ранее ветеринар предостерёг от использования тесного намордника для собаки в жару. Питомец может умереть от перегрева и удушья. У животного должна быть возможность открыть пасть для терморегуляции. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.