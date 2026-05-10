Дачникам дали советы по борьбе со змеями

Змеи предпочитают селиться на тех дачных участках, где могут найти для себя укрытие. Об этом RT рассказала доцент кафедры биэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

Излюбленными местами для рептилий являются компостные кучи, дров, строительный мусор, участки с высокой травой. Также змеям важно наличие кормовой базы — грызуны, лягушки, насекомые.

Чтобы минимизировать риск встречи со змеей, важно вовремя убираться на участке. Наиболее надежным физическим барьером служит заглубленное в землю ограждение из мелкоячеистой сетки. Также можно установить ультразвуковые и вибрационные отпугиватели, однако их эффективность зависит от модели и видового состава рептилий. Вещества и растения с резкими запахами являются вспомогательными средствами в борьбе со змеями, равно как и появление на участке естественных врагов змей, в частности ежей.