Как вырастить микрозелень в домашних условиях

Микрозелень богата антиоксидантами, витаминами и минералами. О том, как вырастить ее прямо на подоконнике, рассказали в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

"Микрозелень - это нежные молодые ростки с крохотными листочками, которые проросли 3-5 дней назад. В этот момент концентрация полезных веществ во всходах выше, чем во взрослых растениях", - отметили эксперты.

Молодые ростки низкокалорийны и богаты витаминами. К примеру, в микрозелени вдвое больше витаминов группы B, чем в укропе. Также в некоторых сортах микрозелени содержатся пребиотики, способствующие росту полезных бактерий в кишечнике и улучшающие пищеварение.

Молодые побеги укрепляют иммунитет и влияют на здоровье десен, поэтому специалисты рекомендуют давать микрозелень детям.

Самая популярная микрозелень - это петрушка, укроп, лук, листья салата и кинза. Ее едят отдельно или добавляют в супы, салаты и т.д. Есть микрозелень нужно умеренно - не больше 150 граммов в сутки.

"Если хотите расширить вкусовую палитру, попробуйте руколу, свеклу, фасоль, черную редьку, лук-шалот, кресс-салат и подсолнечник", - добавили эксперты.

При этом есть и опасная микрозелень. Так, листочки картофеля, помидоров, баклажанов, стручкового и овощного перца содержат токсичные алкалоиды, которые вызывают раздражение ЖКТ, разрушают эритроциты и нарушают метаболизм. Кроме того, не подойдут проростки арбузов, огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов, поскольку они отличаются горьким вкусом.

Эксперты советуют выбирать специальные семена, которые не обработаны фунгицидами и инсектицидами. Также можно не покупать специальные лотки для микрозелени - ростки можно выращивать, например, в одноразовой посуде или стеклянной таре.

Всходы лучше ставить на солнечную сторону, избегать сквозняков и обогревателей. Оптимальная температура - плюс 18-24 градуса.