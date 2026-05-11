Как вырастить сочный редис без стрелок и огромных листьев

Сегодня уже 10 мая, и те, кто успел посеяться в апреле, уже хрустят первой редиской. Для многих это вообще главный вкус весны — сочная, с той самой остринкой, в салат с зеленым луком и домашней сметаной. Красота!

Но редис — парень капризный. Вроде посадил и забыл, а на выходе часто получаем жирную ботву и «ниточку» вместо корнеплода, отмечает канал «Садоеж». Чтобы такого не было, держите пару моих проверенных советов:

Завязывайте с азотом. Если бахнуть под редиску свежий навоз или много компоста — все, пиши пропало. Растение решит, что оно теперь декоративный куст, и выгонит огромные листья. Перед посадкой просто хорошо разрыхлите землю с песком или старыми опилками. Редиске нужна «легкая» почва, чтобы корнеплод рос вширь, а не боролся с камнями. Не жадничайте при посадке. Сажать «щепотью» — плохая идея. Если между всходами меньше 5 см, они начнут воевать за свет и питание. В итоге — куча нервов и мелкий, кривой урожай. Лучше всего приноровиться использовать ячейку из-под яиц как трафарет: прижал к земле, и вот тебе готовые лунки на нужном расстоянии. Вода — наше все. Редиска — знатный водохлеб. Если земля пересохла, а потом вы ее залили, корнеплод лопнет или станет «ватным» внутри. Поливать нужно по чуть-чуть, но стабильно. Следите за градусником. Если у вас редиска в теплице, сейчас, в мае, там может быть настоящая парилка. В жару редис моментально уходит в стрелку (цветет). Проветривайте беспощадно! Редису комфортнее в прохладе, чем в духовке. Короткий день. Мало кто знает, но редис не любит долгие прогулки на солнце. Если световой день больше 12 часов, он начинает «думать» о размножении и пускает стрелу. Если солнце палит до позднего вечера, можно прикрыть грядку темным полотном после шести вечера — редиска скажет спасибо.

Из сортов сейчас (в мае) советуют брать «18 дней» или «Французский завтрак» — они быстрые и не так склонны к цветению.

А вы знали, что редиске уже 5 тыс. лет? Точное его происхождение до сих пор неизвестно. По одной из версий, редис в Европу привез Марко Поло из своего путешествия в Китай. Но чаще всего реальной родиной называют более Средиземноморье, писал «ГлагоL».