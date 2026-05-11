Дачный сезон стартовал: что срочно нужно сделать в огороде, саду и теплице

Сегодня 10 мая, и если вы чувствуете каждую мышцу после этих праздников — поздравляю, сезон открыт официально! В этом году май бодрый, поэтому расслабляться некогда: либо мы сейчас доделаем все важное, либо все лето будем догонять уходящий поезд.

Вот мой личный чек-лист на эти выходные:

Битва за рассаду. Главная задача сейчас — не дать заморозкам нас обнулить. Если ночью обещают +2 или +3, не рискуйте. Бегите укрывать помидоры и перцы двойным слоем спанбонда. В теплице тоже следите за температурой: если днем там парилка, а ночью холод — это стресс, от которого рассада потом отходит неделями, отмечает канал «Наша дача». Садовая «ревизия». Если не успели побелить деревья раньше — забудьте, сейчас это уже просто макияж. Лучше займитесь делом: проверьте смородину. Видите почки, похожие на маленькие кочаны капусты? Это клещ. Обрывайте их нещадно и жгите, пока эта зараза не разлетелась по всему саду. Клубничный десант. Клубника уже вовсю просыпается и хочет «кушать». Убираем старую листву (в ней вся зимовавшая гадость), рыхлим междурядья и даем азотную подкормку. Если усы лезут куда не надо — выкапывайте без жалости. Газонный фитнес. Хотите нормальную зеленую лужайку, а не желтые клочья? Берите веерные грабли и вычесывайте старый войлок из травы так, чтобы руки гудели. Только когда вытащите всю сухую солому, можно сыпать азот — тогда он реально дойдет до корней и сработает. Цветочный вопрос. Если розы еще под укрытием — срочно открывайте! Но делайте это вечером или в пасмурный день, иначе нежные ростки, которые привыкли к темноте, сгорят на майском солнце за пару часов. И да, уже пора высаживать гладиолусы и делить пионы — время пошло.

Главный совет: Не смотрите на то, что земля сверху кажется влажной. Майское солнце и ветер сушат почву моментально. Все, что посадили на праздниках (саженцы, картошку, лук), нужно отливать по-взрослому, иначе просто не приживется.

А когда спина окончательно скажет «хватит», бросайте все. Разжигайте мангал, заваривайте чай в любимой щербатой кружке и просто посидите. Если после всех этих подвигов у вас хватает сил только доползти до кресла и смотреть на огонь — значит, майские точно удались!

