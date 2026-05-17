Рацион собаки: можно ли кормить питомца только курицей

Курица считается одним из самых популярных продуктов в рационе собак. Она недорогая, содержит много белка и обычно хорошо переносится желудком. Но проблема однообразного кормления проявляется не сразу. «Рамблер» разобрался, почему одной курицы собаке обычно недостаточно и какие последствия могут появиться со временем.

© adogslifephoto/iStock.com

Польза курицы для питомца

Куриное мясо — хороший источник животного белка. Оно содержит аминокислоты, относительно легко усваивается и часто используется даже в ветеринарных диетах при чувствительном пищеварении.

Кроме того, собаки действительно могут довольно долго чувствовать себя нормально даже на однообразном рационе. Организм какое-то время компенсирует дефициты внутренними резервами, поэтому внешне проблема становится заметна не сразу.

Почему курицы недостаточно?

На первый взгляд кажется, что если собака получает мясо каждый день, то питание полноценное. Но мышечное мясо — это не весь рацион добычи, к которому физиологически приспособлены хищники.

Курица содержит много фосфора, но при этом бедна кальцием. Если такой перекос сохраняется месяцами, организм начинает забирать кальций из собственных запасов, чтобы поддерживать нормальную работу нервной системы и мышц. Именно поэтому у собак на однообразном мясном рационе постепенно могут появляться:

ухудшение состояния шерсти;

повышенная линька;

проблемы с суставами;

слабость;

мышечные спазмы.

Как работает правило 3-3-3 для собак

Особенно часто это появляется у собак, хозяева которых дают им только филе или чистое мясо без костей: в них практически нет минералов. А животному нужны не только белки, но и жирные кислоты, соединительная ткань, микроэлементы и минеральный баланс. Именно поэтому в более продуманных схемах натурального кормления используют:

источники кальция;

рыбу или омега-3;

разные виды мяса;

сердце и другие субпродукты;

иногда небольшое количество клетчатки.

Даже обычная яичная скорлупа в измельченном виде часто полезнее, чем кажется. Ее регулярное употребление помогает компенсировать дефицит кальция при мясном рационе.

Может ли печень решить проблему?

Многие пытаются компенсировать недостатки рациона печенью, потому что она считается самым полезным субпродуктом. Действительно, печень богата железом, витаминами группы B и витамином A. Но она не исправляет дефицит кальция.

Более того, чрезмерное количество печени может создавать уже другой перекос — избыток витамина A. Поэтому субпродукты полезны именно как часть разнообразного питания, а не как основа ежедневного меню.

Нужно ли добавлять овощи?

Вокруг этого вопроса до сих пор много споров. Большинству собак не требуется большое количество растительной пищи. Однако небольшое количество овощей или клетчатки может поддерживать работу ЖКТ и улучшать качество стула. При этом основой питания все равно остаются животные продукты, а не крупы или овощные смеси.

Можно ли кормить только курицей хотя бы временно?

Короткое время — да. Например, при переходе на новый рацион или во время проблем с пищеварением курица может использоваться как временно щадящий продукт. Но как постоянная схема питания на месяцы и годы одна курица обычно не подходит.

Проблема в том, что дефициты формируются постепенно. Собака может долго выглядеть активной, а изменения проявятся позже — через состояние кожи, шерсти, зубов или опорно-двигательной системы. Поэтому важно думать не только о количестве мяса, но и о разнообразии источников питательных веществ.

Ранее мы писали, на сколько часов можно оставлять собаку одну дома.