Как быстро отмыть унитаз без дорогой химии

С унитазом, знаете, как с дачной плитой после варенья — если запустить, потом хоть с бубном пляши. А все эти «ГОСТы клининга», спец-гели по цене крыла самолета и советы «оставьте на ночь пять средств сразу» — ну такое. Обычной хозяйке надо быстро, чисто и без химической атаки на всю квартиру.

© Unsplash

Самое главное правило — не мешайте все подряд. Особенно хлор и кислоту. А то вместо уборки будет химлаборатория с кашлем и открытыми окнами, отмечает Марина Жукова в своем блоге.

Теперь по-простому. Все средства условно делятся на кислотные и щелочные. Первые нужны, когда появилась ржавчина, известковый налет или мочевой камень. Вторые больше подходят для обычной грязи, запахов и налета от воды. А вот смешивать их между собой нельзя. Особенно опасно соединять кислоту и хлор. Тут уже не уборка получится, а настоящая химическая атака.

А теперь — рабочая схема. Без геройства. Сначала ершиком выгоните лишнюю воду из «колена». Потому что когда воды полно — средство там бултыхается, как компот, и толком не работает. Потом нанесите гель под ободок. И вот тут хитрость от бывалых хозяек: берите туалетную бумагу или салфетки, прилепите под ободок и пропитайте средством. В итоге все держится где надо, а не утекло сразу в трубу.

Дальше — важный момент. Не надо сразу драить как золушка перед балом. Нанесли средство. Закрыли крышку. Пошли чай пить. Или в телефон залипать — тоже вариант. Минут 20–30 химия сама все подъест. Потом ершиком прошлись — и красота.

Кислотные средства обычно самые мощные. В составе можно увидеть соляную, щавелевую или сульфаминовую кислоту. Они хорошо растворяют камень и ржавчину, но запах у таких средств бывает очень резкий. Поэтому перчатки и проветривание — обязательны.

Хлоркой можно только дезинфицировать. Если у вас там уже «сталагмиты» наросли, хлорка их только отбелит, но не уберет. Будет белый камень — чистый, но все равно камень.

Короче, если на этикетке видите соляную или щавелевую кислоту — берите, это «тяжелая артиллерия». Разъест все, вместе с вашим настроением, так что форточку нараспашку сразу.

В общем, не ждите, пока в унитазе заведутся коралловые рифы. Раз в неделю капнули, размазали — и живите спокойно.

Ранее «ГлагоL» раскрыл еще один секрет идеально белого унитаза. Многие хозяйки пользуются этим простым и дешевым способом с лимонной кислотой.