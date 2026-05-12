Что делать, если клещ укусил собаку

К весенней прогулке золотистый ретривер Джони готов — от клещей его уже обработали. Это не просто предусмотрительность, а необходимость, потому что клещи уже проснулись и чувствуют себя отлично. Зимовка удалась: в этом году небывалые сугробы надёжно укрывали паразитов теплым одеялом, и теперь особи вышли на охоту.

Сергей нашел пса еле живым, диагноз — запущенный пираплазмоз. Сейчас уже третья капельница. Если болезнь запустить, животное спасти уже не получится, почки и печень просто откажут. Поэтому после укуса — сразу к ветеринару.

«Достаточно обратиться в клинику, чтобы сняли клеща и взяли кровь на исследование. Это будут первые важные правильные шаги, которые может сделать владелец», — рассказала Вера Земская, заведующая красногвардейской ветеринарной лечебницы.

Чтобы животное не заразилось, обрабатывать его от паразитов нужно заранее — до сезона клещей.

«С момента, как появились проталины, обрабатывать собаку либо репеллентными средствами – капли на холку, ошейник, которые обладают эффектом, отпугивающим клеща от шерсти собаки, либо специальными препаратами», — пояснила Ульяна Савелькина, врач-лаборант.

Клещи переносят опасные заболевания и для человека — энцефалит и боррелиоз. И если первый в Москве и Московской области практически не встречается, то второй — подхватить шансов много. В случае укуса не следует извлекать клеща самостоятельно, обрабатывать маслом или керосином.

«Он начинает задыхаться, погибать и впрыскивает еще больше, способствуя заражению, ни в коем случае нельзя отрывать клеща руками», — отметила Зинаида Труш, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области.

Нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт, там врач поможет безопасно извлечь клеща и отправит его на исследование в микробиологическую лабораторию.