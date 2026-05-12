Окна без штор: новый тренд, который меняет интерьер

Тяжелые шторы, которые раньше висели почти в каждой квартире, постепенно уходят в прошлое. Те самые гардины, что собирали пыль и делали комнату темнее, сейчас все чаще просто не ставят. Дизайнеры двигаются в сторону легкости: окна стараются не прятать, а наоборот — сделать их частью интерьера, почти «невидимыми», чтобы они пропускали максимум света.

© Unsplash

Но тут сразу возникает вопрос: а как же приватность? Особенно если окна выходят на улицу или соседи буквально «живут напротив». И вот тут начинается самое интересное — вариантов сейчас хватает, и на любой вкус, отмечает сетевое издание «Lipetsknews.ru».

Самый простой и недорогой вариант — пленки на стекло. Их просто клеят прямо на окно, без сверления и лишней возни. Зеркальная пленка днем работает как одностороннее зеркало: вы видите улицу, а снаружи видно только отражение. Но есть нюанс — как только вечером включается свет, эффект пропадает, и окно становится обычным. Матовая пленка решает эту проблему надежнее: она всегда скрывает происходящее внутри, но, честно говоря, вид из окна становится мутным, как через запотевшее стекло. Есть еще тонировка — она спасает от солнца и жары, но вечером уже не защищает от любопытных взглядов.

Второй популярный вариант — рулонные шторы. Они компактные, не загромождают окно и выглядят аккуратно. Есть совсем тонкие, почти прозрачные, а есть плотные, которые вообще превращают комнату в темную коробку, даже днем. Управление простое — дернул цепочку, и все работает. Плюс их можно ставить даже без сверления, что удобно, если квартира съемная.

Жалюзи тоже никуда не делись, просто стали более «приличными» на вид. Алюминиевые или деревянные планки позволяют регулировать свет как хочешь: чуть повернул — и уже полумрак, повернул по-другому — и солнце снова в комнате. Есть и вертикальные, но их чаще можно встретить в офисах.

Еще один вариант — плиссе. Это такие шторы-гармошки, которые двигаются по направляющим. Они особенно удобны для нестандартных окон, например, на мансардах. Есть даже модели «день-ночь», где можно буквально за секунду менять освещенность комнаты — то светло, то почти полная темнота.

Выбор, по сути, зависит от того, что вам важнее. Если нужна полная приватность всегда — подойдут матовые пленки или плотные системы. Если хочется гибкости — рулонные шторы или жалюзи. А если окна сложные и нестандартные — тут уже без плиссе, скорее всего, не обойтись.

И еще момент, о котором часто забывают: лучше не брать «универсальные» шторы из магазина, которые «почти подходят». Почти — это обычно щели, перекосы и раздражение. Под свое окно всегда лучше делать точный размер.

В итоге современные окна — это уже не про тяжелые занавески, а про свободу: захотел — открыл на максимум, захотел — закрылся от мира. И все это без лишней пыли, складок и старого «советского» ощущения в интерьере.

Ранее «ГлагоL» рассказал о гениальном лайфхаке. Постирать шторы можно, не снимая крючки. Нужны только обычные носки.